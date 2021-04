Kolejny reprezentant Polski z pozytywnym wynikiem! Przeszedł dodatkowe badania

Włoskie media przypominają, że na zgrupowaniu reprezentacji Polski koronawirusem zakaził m.in. Łukasz Skorupski. I że to jest zła wiadomość w przypadku pozytywnego wyniku testu Zielińskiego, bo pomocnik Napoli z bramkarzem Bologny przebywał w pokoju. Ale jest też dobra wiadomość, bo kolejny szybki test Zielińskiego, który w czwartek przeszedł we Włoszech już po powrocie do domu, dał wynik negatywny - informuje La Gazzetta dello Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sousa mocno rotuje, ale podejmuje nielogiczne decyzje. Przykład? Helik"

Boniek zarzuca piłkarzom jedną rzecz. "Tego nie widziałem. Szkoda jak cholera"

Zieliński przeszedł dodatkowe badania

Włoskie media przypominają, że Zieliński już raz był zakażony. W październiku, kiedy w Napoli wybuchło ognisko koronawirusa i zespół nie pojechał na mecz z Juventusem. Informują również, że od polskiego pomocnika w klubie pobrano jeszcze jeden wymaz i zrobiono dodatkowe badania krwi, których wyniki będą znane w piątek rano. Jeśli pozytywny wynik niestety się potwierdzi, Zielińskiego zabraknie m.in. w środowym hicie Serie A, kiedy Napoli zagra na wyjeździe z Juventusem.

Spadek reprezentacji Polski w rankingu FIFA. Tak źle nie było od 2019 roku

Anglia - Polska. Jak wygląda sytuacja w grupie?

Miało być sześć punktów, bo tyle chciał Robert Lewandowski po meczach z Węgrami (3:3), Andorą (3:0) i Anglią (1:2). A nawet dziewięć, bo o tylu mówił Paulo Sousa. Ale są tylko cztery. Reprezentacja Polski po trzech marcowych meczach eliminacyjnych zajmuje czwarte miejsce w grupie i do prowadzącej Anglii traci aż pięć punktów. W związku z tym już teraz można powiedzieć, że bezpośredni awans na mundial jest mało realny i że prawdopodobnie trzeba skupić się na walce o drugą pozycję dającą prawo gry w barażach, o które rywalizować będziemy nie tylko Węgrami, ale też Albanią.

Anglia, 9 pkt, bramki 9:1 Węgry, 7 pkt, bramki 10:4 Albania, 6 pkt, bramki 3:2 Polska, 4 pkt, bramki 7:5 Andora, 0 pkt, bramki 1:8 San Marino, 0 pkt, bramki 0:10

Na kolejne mecze eliminacji MŚ trzeba poczekać do jesieni. Najważniejsze rozegramy jednak u siebie. We wrześniu trzy spotkania, z czego w Polsce z Albanią (2 września) oraz Anglią (8 września), a w międzyczasie na wyjeździe z San Marino (5 września). Pozostałe cztery mecze rozegramy w październiku i listopadzie. Najpierw podejmiemy San Marino (9 października), a potem czeka nas wyjazd do Albanii (12 października). Następnie do Andory (12 listopada), a na koniec mecz u siebie z Węgrami (15 listopada).