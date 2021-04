Spadek reprezentacji Polski w rankingu FIFA. Tak źle nie było od 2019 roku

3:3 z Węgrami, 3:0 z Andorą i 1:2 z Anglią. To wyniki marcowych meczów reprezentacji Polski, która zaliczy spadek w rankingu FIFA z 19. na 21. miejsce. Jeszcze w październiku, kiedy kadrę prowadził Jerzy Brzęczek, zajmowaliśmy nawet 18. miejsce. Później utrzymywaliśmy się na 19., ale po ostatnich wynikach wypadniemy z drugiej dziesiątki (po raz pierwszy od października 2019 r.). Piszemy, że wypadniemy, bo oficjalnie ranking ma zostać opublikowany przez FIFA w połowie kwietnia (już teraz jest jednak dostępny na stronie football-ranking.com, gdzie aktualizowany jest na bieżąco).

Polskę w nowym rankingu wyprzedzą reprezentacje USA (awans o dwie pozycje po wygranych z Jamajką i Irlandią Północą) i Szwecji (awans o trzy pozycje po wygranych z Gruzją, Kosowem i Estonią). W najlepszej trzydziestce największy awans zaliczy Serbia (z 30. na 26. miejsce). A w czołówce bez zmian, czyli wciąż prowadzić będzie Belgia przed Francją i Brazylią.

Nowy ranking FIFA

1. Belgia - 1784

2. Francja - 1757

3. Brazylia - 1743

4. Anglia - 1686

5. Portugalia - 1666

6. Hiszpania - 1648

7. Włochy - 1642,3

8. Argentyna - 1642

9. Urugwaj - 1639

10. Dania - 1632

...

21. Polska 1550

Anglia - Polska. Jak wygląda sytuacja w grupie?

Miało być sześć punktów, bo tyle chciał Robert Lewandowski po meczach z Węgrami, Andorą i Anglią. A nawet dziewięć, bo o tylu mówił Paulo Sousa. Ale są tylko cztery. Reprezentacja Polski po trzech marcowych meczach eliminacyjnych zajmuje czwarte miejsce w grupie i do prowadzącej Anglii traci aż pięć punktów. W związku z tym już teraz można powiedzieć, że bezpośredni awans na mundial jest mało realny i że prawdopodobnie trzeba skupić się na walce o drugą pozycję dającą prawo gry w barażach, o które rywalizować będziemy nie tylko Węgrami, ale też Albanią.

Anglia, 9 pkt, bramki 9:1 Węgry, 7 pkt, bramki 10:4 Albania, 6 pkt, bramki 3:2 Polska, 4 pkt, bramki 7:5 Andora, 0 pkt, bramki 1:8 San Marino, 0 pkt, bramki 0:10

Na kolejne mecze eliminacji MŚ trzeba poczekać do jesieni. Najważniejsze rozegramy jednak u siebie. We wrześniu trzy spotkania, z czego w Polsce z Albanią (2 września) oraz Anglią (8 września), a w międzyczasie na wyjeździe z San Marino (5 września). Pozostałe cztery mecze rozegramy w październiku i listopadzie. Najpierw podejmiemy San Marino (9 października), a potem czeka nas wyjazd do Albanii (12 października). Następnie do Andory (12 listopada), a na koniec mecz u siebie z Węgrami (15 listopada).