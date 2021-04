- Patrząc matematycznie, to początek eliminacji MŚ nie był udany. Jeżeli dodamy, że remis z Węgrami był bardzo szczęśliwy, to nie wygląda to najlepiej. Na usprawiedliwienie trenera Paulo Sousy trzeba powiedzieć, że nie miał czasu na pracę z tymi zawodnikami. Na razie trudno powiedzieć, w jakim stylu ma grać reprezentacja Polski - mówi Tomasz Iwan, były reprezentant Polski.

