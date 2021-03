Jakub Moder komentuje gola strzelonego na Wembley

Polacy do 85. minuty remisowali 1:1 z Anglikami, ale gol w końcówce pozbawił ich punktu w spotkaniu rozgrywanym na Wembley. Bramkę decydującą o porażce drużyny Paulo Sousy strzelił obrońca Manchesteru United, Harry Maguire.

Moder: Moja bramka nic nie dała

- Super uczucie, ale szkoda wyniku. Ta moja bramka nic nie dała i wracamy do Polski bez punktów. Gol na Wembley to dobre uczucie, ale lepiej byłoby, gdyby to nam coś dało - komentował Jakub Moder. - W przerwie skorygowaliśmy kilka rzeczy. Lepiej wyszliśmy do pressingu, Anglicy nie grali tak swobodnie, jak w pierwszej połowie. To był dobry moment, ale straciliśmy bramkę w końcówce. Jeszcze próbowaliśmy, ale nic się nie udało zrobić, a szkoda - dodawał Moder.

Jóźwiak o nowym ustawieniu: Z każdym meczem powinniśmy czuć się w nim coraz pewniej

- Druga połowa na plus i ona udowadnia, że możemy walczyć jak z najlepszymi w Europie - wskazał Jakub Moder. Wtórował mu Kamil Jóźwiak. - Szkoda, że po takiej drugiej połowie wyjeżdżamy z Wembley bez niczego. Rozmawiałem z trenerem i Paulo Sousa wierzył, że ożywienie gry da nam dużo w tamtym momencie. Być może miał taką taktykę, że zrobi się na boisku trochę miejsca, choćby na takie wejścia i ataki jak moje. Dawałem sobie radę - mówił po meczu zawodnik Derby County.

Jóźwiak pozytywnie odniósł się także do gry w ustawieniu z trójką obrońców i wahadłowymi, które stosowaliśmy w meczu z Anglią. - Mamy nowe ustawienie i z każdym meczem powinniśmy czuć się w nim coraz pewniej. Ta druga połowa powinna nas w tym tylko utwierdzić - ocenił skrzydłowy.

Ciąg dalszy eliminacji we wrześniu

Kolejne mecze eliminacji mistrzostw świata Polska rozegra we wrześniu. Wtedy naszymi rywalami będą Albania (2 września, u siebie), San Marino (5 września, na wyjeździe) i ponownie Anglia (8 września, u siebie).