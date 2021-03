Szok w Niemczech! Pierwsza taka porażka od 20 lat! [WYNIKI EL. MŚ 2022]

W ostatnim meczu kwalifikacyjnym pod wodzą Joachima Loewa Niemcy ponieśli historyczną porażkę. Przerwali trwającą od dwudziestu lat (!) serię bez przegranej w eliminacjach mistrzostw świata. Poprzednim zespołem, któremu udało się ograć naszych zachodnich sąsiadów, byli w 2001 roku Anglicy (5:1). W środę w Duisburgu Niemcy, po 35 spotkaniach bez porażki (30 wygranych i 5 remisów), sensacyjnie ulegli Macedonii Północnej (1:2), dla której gole strzelali Goran Pandew i Elif Ełmas.

Zobacz wideo Lewandowskiego kopią zawsze. "Chyba nie powinien grać w żadnym meczu"

Sensacyjna porażka Niemców. Koniec fantastycznej serii i fatalne pudło Timo Wernera

Porażka Niemców to największa sensacja eliminacji. Macedonia ograła naszych zachodnich sąsiadów nawet mimo tego, że Loew wystawił mocny skład. Selekcjoner Niemców zrobił ledwie trzy zmiany względem drużyny, która ograła Islandię (3:0) i Rumunię (1:0). Mistrzowie świata z 2014 roku przeważali, ale brakowało im skuteczności. Widać to było szczególnie po Timo Wernerze, który przy wyniku 1:1 zmarnował spektakularną okazję do zdobycia bramki.

Sytuacja Niemców w walce o awans na mistrzostwa świata nie jest idealna. Zajmują dopiero trzecie miejsce w grupie J, oglądając plecy Macedonii (też ma 6 punktów) i Armenii, która prowadzi z kompletem trzech zwycięstw. Ormianie w środę ograli u siebie Rumunię (3:2).

Inni faworyci nie zawiedli. Zobacz komplet wyników środowych meczów el. MŚ

Na pozostałych stadionach nie było tak dużych niespodzianek. O sytuacji w "polskiej grupie" przeczytasz TUTAJ. Ukraina niespodziewanie potknęła się u siebie, tracąc punkty z Kazachstanem (1:1). Poza tym, faworyci zgodnie wygrywali. Francuzi wywieźli trzy oczka z Bośni (1:0), Włosi z Litwy (2:0), a Hiszpanie pewnie ograli u siebie Kosowo (3:1), choć akurat w tym spotkaniu więcej niż o sporcie mówiło się o kwestiach politycznych, które szerzej opisaliśmy TUTAJ.

Komplet wyników środowych meczów el. MŚ:

Armenia – Rumunia 3:2

Austria – Dania 0:4

Bośnia – Francja 0:1

Grecja – Gruzja 1:1

Hiszpania – Kosowo 3:1

Irlandia Północna – Bułgaria 0:0

Liechtenstein – Islandia 1:4

Litwa – Włochy 0:2

Mołdawia – Izrael 1:4

Niemcy – Macedonia Północna 1:2

San Marino – Albania 0:2

Szkocja – Wyspy Owcze 4:0

Ukraina – Kazachstan 1:1

Anglia – Polska 2:1

Andora – Węgry 1:4

Sytuacja w grupach el. MŚ 2022, które grały w środę:

GRUPA B:

Hiszpania, 7 pkt, bramki 6:3 Szwecja, 6 pkt, bramki 4:0 Grecja, 2 pkt, bramki 2:2 Gruzja, 1 pkt, bramki 2:4 Kosowo, 0 pkt, bramki 1:6

GRUPA F:

Dania, 9 pkt, bramki 14:0 Szkocja, 5 pkt, bramki 7:3 Izrael, 4 pkt, bramki 5:4 Austria, 4 pkt, bramki 5:7 Wyspy Owcze, 1 pkt, bramki 2:8 Mołdawia, 1 pkt, bramki 2:13

GRUPA I:

Anglia, 9 pkt, bramki 9:1 Węgry, 7 pkt, bramki 10:4 Albania, 6 pkt, bramki 3:2 Polska, 4 pkt, bramki 7:5 Andora, 0 pkt, bramki 1:8 San Marino, 0 pkt, bramki 0:10

GRUPA J: