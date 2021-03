Jedna czwórka i dwie jedynki po Anglia - Polska! "Przysnął w polu karnym" [OCENY]

Wojciech Szczęsny: 3. Przy rzucie karnym bez szans, ale w 31. minucie dobrze odbił piłkę do boku po strzale Harry'ego Kane'a. I za to plus. Tym bardziej że to była jego jedyna poważna interwencja przed przerwą, bo choć Anglicy prowadzili grę, to uderzeń na bramkę Szczęsnego z tego nie było. Drugi plus za sytuację z 63. minuty, kiedy dobrze skrócił kąt i powstrzymał Raheema Sterlinga. W 83. minucie miał piłkę na rękawicy przy strzale Harry'ego Maguire'a, ale winić za utratę tego gola trzeba go najmniej.

Michał Helik: 1. Tydzień temu w Budapeszcie jego debiut wypadł słabo. W środę na Wembley wcale nie było lepiej, bo to on w 17. minucie faulował Raheema Sterlinga w polu karnym. Nie jest jedynym winnym tej sytuacji (o kolejnym niżej), ale faul wydawał się niepotrzebny, bo piłka już leciała poza boisko. Zmieniony w 55. minucie.



Kamil Glik: 3. To Glik miał być tym piłkarzem, który nie radzi sobie z wysoko ustawioną obroną? Chyba tak. Piszemy chyba, bo jeśli ktoś w pierwszej połowie często biegł do przodu, to był to właśnie Glik. I choć nie rzucał się w oczy z piłką przy nodze, to dużo krzyczał, gestykulował. Starał się dyrygować i podpowiadać całej linii obrony. Żadnych poważnych błędów nie popełnił, a nawet jak popełniał, sam próbował je naprawiać.



Jan Bednarek: 3. Agresywny w odbiorze piłki i pewny w powietrzu - w pierwszej połowie nie przegrał żadnej główki: czy to w polu karnym, czy poza nim. Ale nieźle grał też na ziemi, bo to on w 30. minucie - i to w ostatniej chwili: tuż przed bramką Szczęsnego - powstrzymał Sterlinga. Co ważne: w przeciwieństwie do Helika bez faulu. Niezły mecz.



Bartosz Bereszyński: 2. W 7. minucie nie przejął piłki z prawej strony pola karnego i pozwolił Benowi Chilwellowi na dośrodkowanie. A potem udane zagrania przeplatał z nieudanymi. Próbował podłączać się do akcji ofensywnych, ale bardziej myślał o zabezpieczaniu tyłów. Z przodu go było mało - szczególnie w pierwszej połowie, ale wtedy wszystkich nas było mało.



Jakub Moder: 4. Zaczął od udanej główki, ale chwilę później dał się ograć na prosty zwód Walkerowi. Do przerwy miał skuteczność podań na poziomie 85 procent (11/13), ale z reguły były to podania do boku albo na kilka metrów do przodu. Nic nie zawalił, ale na jego ocenę najbardziej i tak wpływa to, co stało się po przerwie - w 58. minucie, kiedy odebrał piłkę przed polem karnym Anglików, a po chwili dostał ją z powrotem od Milika i doprowadził do wyrównania.



Grzegorz Krychowiak: 3. Jeśli kogoś chwalić za pierwszą połowę - dodajmy, że słabą i bojaźliwą w naszym wykonaniu - to właśnie Grzegorza Krychowiaka. Ale to takie trochę chwalenie na siłę. Bo Krychowiak niby walczył o każdą piłkę, nie bał się wchodzić w kontakt z rywalem, starał się też brać grę na siebie, ale był w tym wszystkim sam. I sam zbyt wiele zrobić nie mógł. No i nie zrobił. Zamieszany w utratę drugiego gola - choć wydawało się, że był faulowany - kiedy pozwolił Johnowi Stonesowi dograć piłkę do Maguire'a.



Maciej Rybus: 2+. Zaczął skoncentrowany w obronie, ale im dłużej trwał mecz i im bliżej grał bramki Anglików, tym było gorzej. Szczególnie z wrzutkami w pole karne, bo do przerwy żadna - to znaczy: żadna z dwóch - nie dotarła do celu. Po przerwie już było lepiej. Częściej podłączał się do akcji, ale też zbyt wiele z tego podłączania nie wynikało.



Piotr Zieliński: 2. To od jego straty na własnej połowie zaczęła się akcja Anglików, po której podyktowany został rzut karny. I to najbardziej obniża jego notę. Do końca pierwszej połowy bezproduktywny. W drugiej próbował brać ciężar gry na siebie, często schodził do prawej strony. Kilka razy utrzymał się przy piłce pod presją, ale żadnej okazji nie wykreował. A nawet jak próbował, nikt z tego nie skorzystał.



Krzysztof Piątek: 2. W pierwszej połowie co chwila odwracał głowę i patrzył, czy jego koledzy też ruszają do pressingu. To było w zasadzie wszystko, co próbował robić przed przerwą. Inaczej mówiąc: biegał za piłką. Głównie biegał, bo przy nodze miał ją rzadko (nie oddał ani jednego strzału). A, no i machał rękami, kiedy widział, że nikt mu w tym pressingu nie pomaga. Zmieniony w 76. minucie przez Rafała Augustyniaka.



Karol Świderski: 2. W pierwszej połowie zaliczył 12 kontaktów z piłką. Tylko co z tego, skoro żadnego w polu karnym Anglików. A nawet więcej: żadnego nawet w jego okolicy. Ale walczył, biegał. To znaczy: głównie biegał, podobnie jak Piątek. Przez 45 minut, bo na drugą połowę już nie wybiegł. Zmienił go Arkadiusz Milik.



Arkadiusz Milik: 1+. Kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko falował Kane'a i zobaczył żółtą kartkę. Później zaliczył asystę przy golu Modera, ale nie można go za bardzo za to chwalić, bo wszystko, co dobre w tej akcji, to była zasługa Modera. Za to można go zganić za sytuację z 83. minuty, kiedy przysnął we własnym polu karnym - nie doskoczył od razu do Maguire'a, który pokonał Szczęsnego.

Kamil Jóźwiak: 3. Tydzień temu w Budapeszcie dał dobrą zmianę. W środę na Wembley, choć nie strzelił gola ani nie miał asysty, też grał nieźle. Przede wszystkim w defensywie, bo często wracał się do obrony. Z dobrym skutkiem, bo nie tylko przerywał akcje rywali, ale też próbował po tych odbiorach zaczynać nasze.

Rafał Augustyniak, Arkadiusz Reca i Kamil Grosicki grali zbyt krótko, by zasłużyć na ocenę.