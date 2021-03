Gdzie i o której oglądać mecz Anglia - Polska? Hit na Wembley! [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Jak dotąd reprezentacja Polski mierzyła się z Anglią w 19 meczach. Tylko raz udało im się pokonać rywala – miało to miejsce 6 czerwca 1973 roku w eliminacjach do mistrzostw świata w RFN, gdzie w Chorzowie kadra prowadzona przez śp. Kazimierza Górskiego wygrała 2:0. – Historia jest ważna, musimy ją znać, czasem możemy ją wykorzystywać jako motywację, ale dla mnie liczy się teraźniejszość. Mecz z Anglią będzie wyzwaniem, które może pokazać naszą mentalność – mówił Paulo Sousa na przedmeczowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy uklękną na murawie Wembley? Boniek: Jestem absolutnie przeciwko takim akcjom

Eliminacje MŚ. Bez Roberta Lewandowskiego, ale z Grzegorzem Krychowiakiem. UEFA uznała wniosek PZPN za zasadny

W miniony poniedziałek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Robert Lewandowski w spotkaniu z Andorą uszkodził więzadło poboczne w prawym kolanie. Lekarz polskiej kadry, Jacek Jaroszewski, przekazał informację, że leczenie tego typu urazu trwa od 5 do 10 dni. W Monachium Lewandowski został poddany kolejnym badaniom. Według informacji podanych przez Bayern, przez uraz kolana napastnik będzie pauzował około czterech tygodni. To oznacza, że wróci do gry na przełomie kwietnia i maja. Do reprezentacji w Anglii dołączy Grzegorz Krychowiak. W poniedziałek pomocnik uzyskał wynik pozytywny, natomiast ze względu na fakt, że jest on ozdrowieńcem, PZPN zgłosił się do UEFY z prośbą o przeanalizowanie wniosku. Wtorkowy test PCR był już negatywny, co oznacza, że Krychowiak dołączy do zespołu, który jest już w Londynie.

Jan Bednarek, zapytany o plan reprezentacji Polski na mecz, odpowiedział, że zespół nie będzie się skupiał wyłącznie na defensywie. – Anglia to jeden z zespołów, który ma w sobie wiele jakości. Sterling czy Foden to gwiazdy Premier League. Jeśli będziemy agresywni i nie damy im wiele miejsca na kreowanie, to będą mieli problem. W bocznych strefach są piłkarze o sporej jakości, którzy mogą grać piłki do Kane’a. Skupiamy się na sobie. Nie przyjeżdżamy na Wembley, żeby myśleć tylko o obronie, ale też o ataku. Czeka nas ciężki mecz – przyznał gracz Southampton.

Eliminacje MŚ. Anglicy bez jednej ze swoich największych gwiazd. Mimo wcześniejszych obaw może zagrać Mason Mount

Przed pierwszym meczem eliminacji do mistrzostw świata w Katarze zgrupowanie reprezentacji Anglii opuścili Marcus Rashford oraz Bukayo Saka. Zawodnik Manchesteru United doznał urazu kostki, natomiast gracz Arsenalu ma problem ze ścięgnem podkolanowym. Mimo wcześniejszych obaw w meczu z Polską powinien zagrać Mason Mount, o czym poinformował Gareth Southgate na przedmeczowej konferencji. – Mason nie rozgrzewał się z zespołem, ale dokończył z nim resztę sesji. Powinien być gotowy do gry. Wszyscy nasi zawodnicy, spośród tych, których mam dostępnych, są gotowi na mecz z Polską. Mimo urazu Lewandowskiego uważam, że nasz rywal ma kilku wybornych piłkarzy. Bylibyśmy naiwni, jakbyśmy myśleli, że są teraz mniej groźni – powiedział.

Eliminacje MŚ. Anglia – Polska. Przewidywane składy

Anglia: Pope – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Philipps, Rice, Mount – Foden, Kane, Sterling

Polska (według Kacpra Sosnowskiego ze Sport.pl): Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Rybus – Moder, Krychowiak – Jóźwiak, Szymański, Zieliński - Piątek

Gdzie i kiedy oglądać mecz Anglia – Polska?

Prawa do transmitowania meczów z udziałem reprezentacji Polski do 2028 roku posiada Telewizja Polska. Spotkanie Anglia – Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata w Katarze odbędzie się 31 marca 2021 roku o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, aplikacji mobilnej, stronie internetowej sport.tvp.pl (od 18:30) oraz w TVP 1 (od 20:30).