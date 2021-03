Zaskakujące informacje "The Telegraph" o zarobkach Szczęsnego. Tylko jeden bramkarz dostaje więcej

Wojciech Szczęsny trafił do Arsenalu już jako młodzieżowiec. Od 2006 roku Polski bramkarz występował w zespole U18, spędził sezon na wypożyczeniu w Brentford czy AS Romie. Do Juventusu trafił dopiero w 2017 roku. Po czterech latach wróci do Londynu na mecz eliminacji MŚ 2022. Przy tej okazji dziennikarze "The Telegraph" oprócz zarobków bramkarza dotarli także do informacji o zainteresowaniu Szczęsnym ze strony Franka Lamparda.

Szczęsny zarabia więcej od Neuera czy ter Stegena? Kiedy Frank Lampard chciał sprowadzić Polaka?

Choć "The Telegraph" nie opublikował dokładnych zarobków wszystkich bramkarzy, tak zgodnie z informacjami gazety Wojciech Szczęsny jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na swojej pozycji. Wśród gorzej zarabiających bramkarzy dziennikarz Matt Law wymienia m.in. Manuela Neuera (Bayern Monachium) oraz Marc-Andre ter Stegena (FC Barcelona). Według informacji angielskiej gazety jedynym bramkarze zarabiającym więcej od Szczęsnego jest David de Gea (Manchester United). To dość zaskakujące informacje, bo wydawało się, że Neuer dostaje od Bayernu około 18 milinów euro brutto, ale netto ta kwota jest prawie połowę mniejsza.

Okazuje się również, że Frank Lampard planował ponownie sprowadzić Szczęsnego do Londynu. "Minionego lata znalazł się w centrum zainteresowań Chelsea. Lampard chciał zrobić Polaka numerem jeden na Stamford Bridge". Do transferu jednak nie doszło, ponieważ 30-latek już zadomowił się w Turynie i nie był zainteresowany powrotem do Anglii.

Wojciech Szczęsny pozostaje piłkarzem Juventusu do końca czerwca 2024 roku. W ciągu czterech lat gry we włoskim klubie 30-letni reprezentant Polski trzykrotnie zdobył mistrzostwo kraju, dwukrotnie Superpuchar Włoch oraz raz Puchar Włoch.