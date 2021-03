"The Times" wyróżnia trzech piłkarzy reprezentacji Polski. "Gwiazdy"

"Robert Lewandowski z powodu urazu nie zagra w środowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 przeciwko Anglii w Londynie. Badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu. Taka decyzja jest jedyną słuszną, mając na uwadze zbliżające się mistrzostwa Europy" - poinformował w poniedziałek przed południem PZPN.

W wygranym 3:0 meczu z Andorą Lewandowski zdobył dwa gole i zszedł z boiska w 63. minucie, kiedy zastąpił go Karol Świderski. Od razu po zejściu usiadł na ławce rezerwowych, gdzie lekarze obłożyli mu kolano lodem. Po poniedziałkowym rezonansie magnetycznym okazało się, że nie jest to zwykłe przeciążenie, a kontuzja. A leczenie tego typu urazu - jak informuje PZPN - z reguły trwa od 5 do 10 dni. Co oznacza, że Polska w środę na Wembley będzie musiała sobie radzić bez Lewandowskiego.

The Times: "Brak Lewandowskiego poważnym ciosem, ale są trzy inne polskie gwiazdy"

Dziennik "The Times" wskazał, że brak napastnika na Wembley będzie poważnym osłabieniem dla reprezentacji Polski, ale w jej kadrze są trzy inne gwiazdy, na które warto zwrócić uwagę. Anglicy wymieniają Piotra Zielińskiego, Krzysztofa Piątka i Sebastiana Szymańskiego.

"Wiadomość, że Robert Lewandowski z powodu kontuzji kolana przegapi mecz eliminacyjny do mistrzostw świata z Anglią jest dla Polski poważnym ciosem: napastnik Bayernu Monachium jest po prostu na zupełnie innym poziomie niż pozostali gracze, z którymi Anglia będzie musiała się zmierzyć w kwalifikacjach. Ale żadna drużyna z czołowej dwudziestki świata nie jest zespołem jednego piłkarza i są inni, którzy będą stanowić zagrożenie pod nieobecność Lewandowskiego" - czytamy w internetowym wydaniu angielskiej gazety.

W dalszej części artykułu "The Times" opisuje trójkę polskich piłkarzy z kadry Paulo Sousy. "Piotr Zieliński jest prawdopodobnie drugim najlepszym zawodnikiem zespołu Polski. 26-letni pomocnik ma za sobą wspaniały sezon dla Napoli. Sześć bramek i sześć asyst w Serie A jest przyzwoitym wynikiem, ale zaniża jego wpływ, jaki ma na zespół. Trochę czasu zajęło mu, aby odnaleźć się w drużynie narodowej, nawet płakał w szatni po epizodycznym występie w czasie Euro 2016, ale od tamtej pory jest coraz lepszy" podkreśla gazeta.

Trochę miejsca Anglicy poświęcają również dwóm innym piłkarzom - Krzysztofowi Piątkowi i Sebastianowi Szymańskiemu. O tym pierwszym pisze tak: "O jego prawdziwym poziomie można dyskutować, ale jego dorobek w kadrze wygląda imponująco: w niespełna 1000 minut gry dla Polski strzelił osiem goli, a nie jest tylko pogromcą kopciuszków, bo sześć trafień zapisał na konto przeciwko zespołom, które wywalczyły kwalifikację na Euro 2020".

"Jest silny w powietrzu, potrafi wykończyć akcję obiema nogami i może być zmorą dla środkowych obrońców Johna Stonesa i Harry'ego Maguire'a" - dodaje "The Times".

Z kolei Szymańskiego Anglicy doskonale pamiętają, gdy zdobył cudowną bramkę z rzutu wolnego z 35 metrów w 2019 roku w młodzieżówce z Anglią U-21. "Talent doprowadził go do tego, że wyprzedził były niewypał transferowy Leicester City Bartosza Kapustkę, wielką nadzieję następnego pokolenia Polski. Szymański może pełnić rolę ofensywnego pomocnika albo prawoskrzydłowego. Przy tym dysponuje intrygującą mieszanką składników kreatywności i walki" - charakteryzują go angielscy dziennikarze.

Polska zagra na Wembley z Anglią 31 marca. Początek o godz. 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tak wygląda sytuacja w grupie po zwycięstwie Polski z Andorą

Reprezentacja Polski po zwycięstwie z Andorą i wcześniejszym remisie z Węgrami (3:3) zajmuje drugie miejsce w grupie. Liderami są Anglicy, którzy w drugiej kolejce pokonali na wyjeździe Albanię (2:0).

Anglia 6 pkt, bramki: 7:0 Polska 4 pkt, bramki 6:3 Węgry 4 pkt, bramki 6:3 Albania 3 pkt, bramki: 1:2 Andora 0 pkt, bramki 0:4 San Marino 0 pkt, bramki 0:8

Polska wyprzedza Węgry dzięki lepszemu bilansowi punktów fair play, w którym brane pod uwagę są żółte oraz czerwone kartki. Piłkarze Sousy dostali tylko dwie żółte kartki - obie w meczu z Węgrami, podczas gdy Węgrzy pięć żółtych i jedną czerwoną (za dwie żółte).