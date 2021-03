Lewandowskiego kopią zawsze. "Chyba nie powinien grać w żadnym meczu"

Zobacz wideo Lewandowskiego trzeba było oszczędzać? "To jest populizm. On w każdym meczu reprezentacji jest kopany"

- Robert Lewandowski jest w każdym meczu kopany. Nie powinien grać w żadnym, bo w każdym jest ryzyko odniesienia kontuzji. Tak naprawdę jak jakakolwiek reprezentacja będzie grała przeciwko Polsce, to trener powie: Lewandowskiego krótko i to jest najprostszy sposób na kadrę Polski. Mówimy, że Paulo Sousa ma mało czasu przed Euro. No właśnie, to zatem miał marnować kolejny mecz i wpuścić Karola Świderskiego, gdzie wiadomo, że na Euro nie pomoże nam tak jak Robert Lewandowski - dodaje Dawid Szymczak.