Lekarz reprezentacji ujawnił, kiedy Lewandowski doznał kontuzji. "Wykręcił je"

"Robert Lewandowski z powodu urazu nie zagra w środowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 przeciwko Anglii w Londynie. Badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu. Taka decyzja jest jedyną słuszną, mając na uwadze zbliżające się mistrzostwa Europy" - poinformował w poniedziałek przed południem PZPN.

Lewandowski, który w meczu z Andorą strzelił dwa gole (w 30. i 55. minucie), schodził z boiska lekko utykając. A od razu po zejściu usiadł na ławce rezerwowych, gdzie lekarze obłożyli mu kolano lodem. Po poniedziałkowym rezonansie magnetycznym okazało się, że nie jest to zwykłe przeciążenie, a kontuzja. A leczenie tego typu urazu - jak informuje PZPN - z reguły trwa od 5 do 10 dni. Co oznacza, że Polska w środę na Wembley będzie musiała sobie radzić bez Lewandowskiego. Zagrożony jest również występ napastnika w ligowym meczu Bayernu Monachium z RB Lipsk.

Kontuzja Lewandowskiego wywołała burzę na Twitterze. Do całej sprawy odniósł się lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski. - Do kontuzji Roberta doszło w ostatniej akcji meczu z jego udziałem. Była już przygotowana zmiana, gdy jeden z zawodników Andory upadł całym swoim ciałem na jego kolano i je wykręcił. To pechowa sytuacja. [...] Dzisiejsze badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło uraz na granicy I i II stopnia. Nie jest to krytyczna sytuacja, ale wymaga odpoczynku. Występ za kilka dni wiązałby się z dużym ryzykiem pogłębienia kontuzji - przyznał w rozmowie z portalem meczyki.pl.

- Zważywszy na terminarz i zbliżające się mistrzostwa Europy nie było sensu ryzykować. [...] Kapitan wraca do Monachium i tam podejmą dalsze kroki w związku z jego leczeniem - dodał Jaroszewski.

Reprezentacja Polski po zwycięstwie z Andorą w el. MŚ 2022 i wcześniejszym remisie z Węgrami (3:3) zajmuje drugie miejsce w grupie. Liderami są Anglicy, którzy w drugiej kolejce pokonali na wyjeździe Albanię (2:0).