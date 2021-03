"Skrajna głupota. Gratulacje dla wszystkich odpowiedzialnych". Burza po kontuzji Lewandowskiego

"Robert Lewandowski z powodu urazu nie zagra w środowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 przeciwko Anglii w Londynie. Badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu. Taka decyzja jest jedyną słuszną, mając na uwadze zbliżające się mistrzostwa Europy" - poinformował w poniedziałek przed południem PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda o Lewandowskim: Nasz bohaterze narodowy, w tym sportowym znaczeniu

Grzegorz Lato znów runął na kadrę Sousy. "Graliśmy z kelnerami"

W wygranym 3:0 meczu z Andorą Lewandowski zdobył dwa gole i zszedł z boiska w 63. minucie, kiedy zastąpił go Karol Świderski. Od razu po zejściu usiadł na ławce rezerwowych, gdzie lekarze obłożyli mu kolano lodem. Po poniedziałkowym rezonansie magnetycznym okazało się, że nie jest to zwykłe przeciążenie, a kontuzja. A leczenie tego typu urazu - jak informuje PZPN - z reguły trwa od 5 do 10 dni. Co oznacza, że Polska w środę na Wembley będzie musiała sobie radzić bez Lewandowskiego.

Komentarze dot. kontuzji Lewandowskiego i wykluczenia w meczu z Anglią. "Bez niego jesteśmy przeciętną drużyną"

Brak Lewandowskiego wywołał spore poruszenie na Twitterze, gdzie dziennikarze dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

- Nawet nie będę pytał czy warto było szaleć tak. Skrajna głupota i nieodpowiedzialność w ogóle wystawiać Lewandowskiego na Andorę. Gratulacje dla wszystkich odpowiedzialnych. Będzie fajnie z Anglią, może być historycznie - napisał Michał Kołodziejczyk, szef redakcji sportowej Canal+.

- Robert Lewandowski doznał urazu kolana w ostatniej akcji meczu! Wraca do Monachium, gdzie podejmie dalsze kroki w leczeniu. Możliwe, że nie zagra również w hicie Bundesligi z RB Leipzig - poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl

- Gdyby Robert Lewandowski miał na skrzydłach Grzegorza Lato i Roberta Gadochę bylibyśmy mistrzami świata, a tak Katar będzie w nosie! - to z kolei komentarz Zbigniewa Mrozińskiego z tygodnika "Piłka Nożna".

- Czyli nie będzie podania do Lewandowskiego i niech cos zrobi :). Będzie podanie do Jóźwiaka, a Piątek i tak coś strzeli. Grosicki dołoży szarżę w drugiej połowie i spokojne 1:2 - napisał nasz dziennikarz, Piotr Majchrzak.

- To rzeczywiście skandal, że kapitan reprezentacji Polski zagrał w eliminacyjnym meczu o punkty. Jeszcze przed chwilą oczekiwaliśmy budowania Lewandowskiego dla kadry, a dziś jęki, że zagrał w idealnym do tego meczu - dodał Konrad Ferszter ze Sport.pl

- Nie udało się oszukać przeznaczenia, jak nie niemiecki sanepid to uraz kolana. Widzę grill Sousy że ryzykował zdrowie Najlepszego z półamatorami. Miał prawo w swoim drugim meczu wystawić Lidera, sprawdzić grę z 3 napastnikami, Lewego cofającego w głąb pola etc. Futbol to ryzyko - dodał Michał Pol ze "sportowego Kanału".

- Pamiętacie Polskę zanim Lewy wszedł na najwyższy światowy poziom? Klęska na EURO 2012, koszmarne el. MŚ 2010 i 2014. Czas się przyzwyczajać do myśli, że to wróci. Bez niego jesteśmy bardzo przeciętną drużyną, która przez wiele lat może nie pojechać na żaden turniej EURO czy MŚ - podkreślił Marek Wawrzynowski z "WP Sportowe Fakty".

Tego w kadrze nie było od lat! Brzęczek zasłaniał się rozsądkiem, a Sousa zaryzykował

Tak wygląda sytuacja w grupie po zwycięstwie Polski z Andorą

Reprezentacja Polski po zwycięstwie z Andorą i wcześniejszym remisie z Węgrami (3:3) zajmuje drugie miejsce w grupie. Liderami są Anglicy, którzy w drugiej kolejce pokonali na wyjeździe Albanię (2:0).

Anglia 6 pkt, bramki: 7:0 Polska 4 pkt, bramki 6:3 Węgry 4 pkt, bramki 6:3 Albania 3 pkt, bramki: 1:2 Andora 0 pkt, bramki 0:4 San Marino 0 pkt, bramki 0:8

Polska wyprzedza Węgry dzięki lepszemu bilansowi punktów fair play, w którym brane pod uwagę są żółte oraz czerwone kartki. Piłkarze Sousy dostali tylko dwie żółte kartki - obie w meczu z Węgrami, podczas gdy Węgrzy pięć żółtych i jedną czerwoną (za dwie żółte).

Na mundial pojedzie zwycięzca grupy

Na mistrzostwa świata zakwalifikują się zwycięzcy dziesięciu grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach. Oprócz nich wystąpią również dwie najlepsze ekipy z Ligi Narodów UEFA, które nie wywalczą przepustki z eliminacji. Z baraży na mundial pojadą trzy najlepsze zespoły. Półfinały baraży odbędą się w marcu 2022 roku. O awansie do ich finału przesądzi jeden pojedynek. Podobnie będzie w finałach, a o gospodarzu każdego starcia zadecyduje losowanie.

MŚ 2022 zostaną rozegrane w Katarze i po raz pierwszy w historii nie odbędą się latem, tylko na przełomie listopada i grudnia (ze względu na zbyt wysokie temperatury). Turniej zostanie rozegrany w dniach 21 listopada (poniedziałek) - 18 grudnia (niedziela).