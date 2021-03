Kolejna kompromitacja reprezentacji USA. Trener grzmi: "Jesteśmy zdruzgotani. Co tu się dzieje?"

W niedzielę reprezentacja USA przegrała sensacyjnie w półfinale kwalifikacji do IO z Hondurasem 1:2 w strefie Concacaf rozegranym w Guadalajarze. Bramki dla Hondurasu zdobyli Juan Obregon w doliczonym czasie pierwszej połowy i Luis Palma zaraz po rozpoczęciu drugiej części. Zespół Stanów Zjednoczonych stać było tylko na honorowe trafienie po strzale Jacksona Yueilla w 52. minucie.

Reprezentacja USA nie zagra na IO Tokio 2021 w turnieju piłkarskim. "Jesteśmy zdruzgotani"

Tym samym USA już trzeci raz z rzędu zabraknie podczas piłkarskiego turnieju olimpijskiego. To już druga dla nich druga tego typu niechlubna seria. Pierwsza miała miejsce w latach 1960-1968. Trener kadry, Jason Kreis, przyznał, że jego piłkarze są załamani tym niepowodzeniem.

- Jesteśmy całkowicie zdruzgotani. W szatni zawodnicy wiedzieli, że jest to tragedią. Tracimy okazję do gry w międzynarodowym turnieju z większą presją, a tacy gracze muszą być jej poddawani, aby nadal poprawiać się. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem mecz, w którym gracze tak źle kontrolowaliby piłkę. To wydarzyło się naprawdę. Drapiesz się po głowie i myślisz" Co tu się dzieje?" - grzmiał trener kadry do lat 23.

- Mamy graczy, którzy się nie poruszają oraz takich, którzy nie podejmują żadnych decyzji dot. otwierania przestrzeni. Mamy piłkarzy, którzy wyglądają, jakby po prostu nie chcieli dostać piłki, więc według mnie ma to związek z ich mentalnością - dodał załamany Kreis.

Brak wywalczenia przepustki na IO jest kolejną katastrofą dla USA w ostatnim czasie. Kilka lat temu seniorska kadra Stanów Zjednoczonych sensacyjnie odpadła w eliminacjach strefy Concacaf i nie pojechała na mundial w Rosji w 2018 roku.

Czy USA będzie czarnym koniem mundialu w Katarze albo faworytem u siebie w 2026 roku?

Na IO w reprezentacjach mogą występować piłkarz urodzeni 1 stycznia 1997 roku albo młodsi, ale kluby nie mają obowiązku zwalniania swoich graczy na turniej olimpijski. Amerykanie marzą o tym, aby wkrótce stać się znaczącą siłą na piłkarskiej mapie świata. W swoich szeregach mają mnóstwo uzdolnionych piłkarzy, którzy znaczą coraz więcej w Europie i trafiają do coraz lepszych klubów. Wśród najlepszych graczy ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie uczestniczyli w kwalifikacjach do IO, znajdują się m.in. Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna, Josh Sargent, Sergiño Dest, Chris Richards czy też Antonee Robinson.

- "Czy Stany Zjednoczone będą jednym z faworytów mistrzostw świata w 2026 r, a może czarnym koniem mundialu w 2022 roku? - Nigdy nie byliśmy tak silni. Możemy zaskoczyć wielu ludzi - mówił lider reprezentacji, Christian Pulisic. Ostatnie lata dla amerykańskiej piłki nożnej były bardzo chude, w których jedynym mało znaczącym osiągnięciem było zajęcie drugiego miejsca na Złotym Pucharze Concacaf po porażce w finale z Meksykiem 0:1 w 2019 r. Stany Zjednoczone po raz ostatni grały na mundialu w 2014 r. w Brazylii, gdzie zajęły drugie miejsce w grupie za Niemcami, a przed Portugalią i Ghaną. W 1/8 finału reprezentacja USA przegrała jednak z Belgią 1:2 i odpadła po dogrywce". Więcej o nowej generacji USA można przeczytać tutaj.

Kolejną szansą zakwalifikowania się na IO (od 23 lipca do 8 sierpnia) Stany Zjednoczone będą miały dopiero w 2024 roku przed imprezą w Paryżu. W 2028 roku USA będzie gospodarzem igrzysk, więc uzyska automatyczną kwalifikację. W finale kwalifikacji na IO w Tokio 2021 Honduras zmierzy się z Meksykiem, który pokonał Kanadę 2:0. Co ciekawe, obaj finaliści są już pewni gry na igrzyskach, a finał będzie dla nich miał wyłącznie charakter towarzyski.