Robert Lewandowski złamał kolejną barierę. Jest numerem 7 w Europie

Kolejne bramki zdobywane przez Roberta Lewandowskiego nie dziwią już chyba żadnego kibica piłki nożnej. Napastnik reprezentacji Polski wielokrotnie zdobywał koronę króla strzelców w rozgrywkach ligowych czy europejskich, zaliczając do tego m.in. eliminacje do Euro 2016 we Francji, w trakcie których 32-latek zanotował 13 trafień. Tym razem Polak złamał kolejną barierę i stał się siódmym Europejczykiem, który strzelił 65 goli dla swojej reprezentacji.

Robert Lewandowski "siódemką" w Europie

Tym samym Lewandowski dołączył do grona takich piłkarzy, jak lider klasyfikacji Cristiano Ronaldo - 102 gole, Ferenc Puskas (Węgry) - 84 czy Miroslav Klose (Niemcy) - 71. Lewandowski może też wyprzedzić Gerda Muellera. Obecnie reprezentant Polski traci Niemca tylko trzy gole. Jednocześnie wyprzedziłby Robbiego Keane'a, który również zdobył dla reprezentacji Irlandii 68 bramek.

Robert Lewandowski pierwszego gola w meczu z Andorą strzelił w 30. minucie meczu, a drugiego w 55. minucie. Napastnik mógłby walczyć o kolejnego hat-tricka w narodowych barwach i jednocześnie polepszyć swoją pozycję w klasyfikacji, jednak w 63. minucie opuścił murawę i od razu po zejściu podszedł do sztabu medycznego. Kolejne spotkanie eliminacji MŚ z Anglią w środę (31 marca) o godz. 20:45. Relacja na żywo dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.