Robert Lewandowski nagle podszedł do ławki rezerwowych. To dlatego nie dokończył meczu

Robert Lewandowski strzelił dwa gole przeciwko Andorze, ale już w 63. minucie opuścił murawę. Goście często faulowali Polaków, a napastnik Bayernu Monachium dwukrotnie został sfaulowany. I choć RL opuścił murawę o własnych siłach, to od razu po zejściu z boiska podszedł do sztabu medycznego i najprawdopodobniej oznajmił, że boli go kolano.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Jesteśmy gotowi na granie nowym systemem

Robert Lewandowski na ławce rezerwowych screen TVP Sport

Na razie nie wiadomo, czy uraz jest poważny i czy występ Lewandowskiego w środowym meczu z Anglią na Wembley jest zagrożony. Być może selekcjoner Paulo Sousa wolał nie ryzykować poważniejszej kontuzji i dlatego zdecydował się go zastąpić Karolem Świderskim, który zadebiutował w kadrze.

Paulo Sousa odesłał trzech piłkarzy reprezentacji Polski na trybuny

Niesamowite liczby Lewandowskiego

Spotkanie z Andorą było 117. występem Lewandowskiego w kadrze. W tym czasie 32-latek zdobył aż 66 bramek, najwięcej w historii polskiej reprezentacji.