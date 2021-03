Dwaj kibice znaleźli sposób, by obejrzeć Polska - Andora na żywo. "Pierwsi w historii"

Jakub Bober jest kibicem Stomilu Olsztyn i reprezentacji Polski. W trakcie pandemii, gdy na trybuny nie można wpuszczać kibiców, ogląda on mecze swojej ulubionej drużyny w nietypowy sposób. Nie w internecie czy telewizji, lecz na podnośniku. Teraz, wraz z kolegą zamierza uczynić to samo przy okazji meczu reprezentacji z Andorą, który będzie rozgrywany na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Bober i jego kolega będą oglądali mecz z wysokości około 46 metrów, z wysięgnika służącego do prac budowlanych.

– Jestem bardzo szczęśliwy że wraz z moim kolegą Wojtkiem obejrzymy jako pierwsi w historii mecz reprezentacji Polski z podnośnika. Wcześniej nie miałem okazji na żywo oglądać spotkania reprezentacji i czuję dumę z tego, że mogę zadebiutować w ten oryginalny sposób. Dziękuję firmie Apollo, firmie Competo i władzom Torwaru za możliwość obejrzenia meczu Biało-Czerwonych. Wiele osób przyczyniło się do spełnienia mojego marzenia – mówił Bober w rozmowie z Onetem.

Przykład dali w Lublinie

To nie jest pierwszy raz, gdy kibice oglądają mecze swojej drużyny w ten sam sposób. Latem furora zrobiła "podniebna" trybuna kibiców Motoru Lublin, którzy tak dopingowali swój zespół żużlowy w spotkaniu z MRGARDEN GKM Grudziądz. Wynajęli oni wówczas aż 18 dźwigów, z których obserwowali w akcji swoich żużlowców, a oni zwyciężyli pewnie 58:32. Więcej na temat wydarzenia, którym zainteresował się nawet ESPN, można przeczytać w materiale Bartłomieja Kubiaka.

Początek spotkania Polska - Andora o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.