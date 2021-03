Paulo Sousa podjął decyzję! Wiemy, co z występem Roberta Lewandowskiego przeciwko Andorze

Wszystko wskazuje na to, że Paulo Sousa będzie chciał zagrać z Andorą (mecz w niedzielę o 20:45) najmocniejszym składem. Pytany o to na konferencji prasowej odpowiedział, że rywala nie można lekceważyć.

- Musimy się maksymalnie skupić na tym meczu, dla mnie to nie będzie łatwe spotkanie. Andora to ekstremalnie agresywna drużyna. Musimy być na to gotowi. Kontrolować swoje emocje, by nie zrobić niczego nierozsądnego. Nie zostawiać im przestrzeni. Musimy być szybcy i zdecydowani. Co do personaliów, to chcę podkreślić, że zaczęliśmy nowy proces dosłownie kilka dni temu. Nie możemy go przerywać, musimy kontynuować, to co zaczęliśmy - określił to Portugalczyk. Po czym dopytywany o Lewandowskiego dodał precyzyjniej.

- Zwykle tego nie robię. Najpierw wszystko opowiadam graczom, ale odpowiem wam na to pytanie konkretnie. Również dlatego, że chcę wysłać pewien komunikat, jak bardzo poważnie podchodzimy do meczu. Robert Lewandowski zagra z Andorą od pierwszych minut - zapewnił selekcjoner.

Dodał też, że w meczu z Andorą, będzie kilka korekt w składzie w porównaniu do jedenastki, która zaczęła mecz w Budapeszcie.

Sytuacja w grupie

Liderem grupy jest Anglia, która rozbiła 5:0 San Marino. Wiceliderem jest Albania, która wygrała na wyjeździe z Andorą 1:0 po trafieniu obrońcy Ermira Lenjaniego. Na trzeciej pozycji są Polacy wraz z Węgrami. W następnej kolejce, Polska zagra z Andorą (godz. 20.45). Tego samego dnia Anglia zmierzy się na wyjeździe z Albanią, a Węgrzy pojadą do San Marino.

Do mistrzostw świata zakwalifikują się zwycięzcy dziesięciu grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach. Oprócz nich wystąpią również dwie najlepsze ekipy z Ligi Narodów UEFA, które nie wywalczą przepustki z eliminacji. Z baraży na mundial pojadą trzy najlepsze zespoły.

Półfinały play off odbędą się w marcu 2022 roku. O awansie do ich finału przesądzi jeden pojedynek. Podobnie będzie w finałach, a o gospodarzu każdego starcia zadecyduje losowanie.

