Rzecznik kadry potwierdził: Test PCR u Łukasza Skorupskiego dał wynik pozytywny

"Łukasz Skorupski to drugi z reprezentantów Polski, który został odizolowany od drużyny po tym, jak poczuł się źle po czwartkowym meczu z Węgrami (3:3)" - informował w piątek dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski, który obserwował trening kadry w Warszawie. W sobotę te informacje zostały potwierdzone przez PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Interaktywny Quiz Sport.pl - odc.1

Oficjalnie: Łukasz Skorupski zainfekowany koronawirusem

Skorupski przeszedł test na koronawirusa i w sobotę pojawił się jego pozytywny wynik. "Zawodnik pierwsze dolegliwości (podwyższona temperatura) zgłosił w nocy z czwartku na piątek i od tego czasu przebywa w izolacji" - napisał na Twitterze rzecznik prasowy polskiej kadry, Jakub Kwiatkowski.

Paulo Sousa sporo pozmienia na Andorę. Jednemu piłkarzowi poświęcił najwięcej uwagi

Sousa straci zatem kolejnego piłkarza. W środę do Budapesztu z drużyną nie poleciał już Mateusz Klich. Koronawirusa wykryto u niego we wtorek po teście PCR, czyli jak pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl, najczulszym i najbardziej pewnym ze wszystkich. Co prawda we wtorek wieczorem przetestowano zawodnika jeszcze raz - testem antygenowym, który nie wykazał choroby, ale czwartkowe kolejne badanie metodą PCR nie pozostawia wątpliwości: Klich jest zainfekowany.

Ronaldo wprowadził Szczęsnego w błąd. Stracili obaj. "Znam go 15 lat"

Klich czuje się dobrze, ale nie zagra. Mecz z Andorą już w niedzielę

Gdy w piątek przed południem pytaliśmy Kwiatkowskiego o samopoczucie Klicha, przekonywał, że nic złego zawodnikowi Leeds się nie dzieje. - On cały czas czuje się dobrze, ale sprawa jego ewentualnych występów jest zamknięta - oznajmił rzecznik reprezentacji Polski, która na marcowym zgrupowaniu rozegra jeszcze dwa mecze eliminacyjne do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze: w niedzielę z Andorą (stadion Legii, godz. 20.45) i w środę z Anglią (Wembley, 20.45).

Polska - Andora w el. MŚ w Katarze. Gdzie i kiedy oglądać mecz reprezentacji? [TRANSMISJA]