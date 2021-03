Ronaldo wprowadził Szczęsnego w błąd. Stracili obaj. "Znam go 15 lat"

Wojciech Szczęsny krytykowany jest teraz za słaby mecz przeciwko Węgrom (3:3), ale bramkarzowi Juventusu dostało się też dwa i pół tygodnia temu za rewanżowe spotkanie z FC Porto. Juventus co prawda wygrał po dogrywce 3:2, ale odpadł w 1/8 Ligi Mistrzów, bo w pierwszym wyjazdowym meczu przegrał 1:2, a więc zadecydowała zasada bramek na wyjeździe.

Wojciech Szczęsny został "zdradzony"

Włoskie media pisały wtedy, że "piłkarze stojący w murze zdradzili Szczęsnego, ale on sam też nie potrafił odpowiednio zareagować na gola, który dał Porto awans do ćwierćfinału". Chodziło o bramkę z dogrywki - ze 115. minuty na 2:2 - którą bezpośrednio z rzutu wolnego zdobył Sergio Oliveira. Juventus wtedy potrzebował dwóch goli, by awansować, ale strzelił tylko jednego. A po meczu pisało się, że błąd popełnił nie tylko Szczęsny, ale też piłkarze w murze, którzy przy golu na 2:2 dla Porto odskoczyli i odwrócili się plecami od piłki.

Do tamtego spotkania po czwartkowym remisie z Węgrami wrócił Łukasz Wiśniowski na kanale "Foot Truck". Wiśniowski najpierw zdradził, że Szczęsny ze swoim murem umówiony jest tak, że jeśli ustawia w nim trójkę piłkarzy, to oni nigdy nie skaczą. Wtedy skoczyli. - Ale najśmieszniejsza i tak jest historia z rzutem karnym [19. minuta, gol na 1:0 dla Porto], do którego też podszedł rozgrywający znakomity sezon Sergio Oliveira. Wojtek miał przeanalizowane wszystkie jego rzuty karne i miał w głowie to, że bardzo często strzela w lewy róg bramkarza, ale ważne karne w prawy. No więc mówi sobie przed karnym, że co by się nie działo, idzie w swój prawy róg. Wtedy podszedł do niego Cristiano Ronaldo i powiedział: słuchaj, znam go 15 lat i na 100 procent uderzy w twoje lewo - opowiadał Wiśniowski.

Szczęsny posłuchał się Ronaldo i rzucił się w lewo, a Oliveira strzelił w prawo. - I jaki z tego wniosek? Taki, że Cristiano Ronaldo zawalił ten mecz - spuentował dziennikarz Eleven Sports Mateusz Święcicki, który był gościem "Foot Trucka"