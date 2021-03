Sensacyjne dodatkowe powołanie Paulo Sousy. Kim jest Karol Niemczycki?

Łukasz Skorupski jest drugim piłkarzem reprezentacji Polski, który na marcowym zgrupowaniu zaraził się koronawirusem. W minioną środę od reszty drużyny został odizolowany Mateusz Klich, który też nie zagra w meczach z Andorą i Anglią. Trzeci test znów wyszedł pozytywny. – Łukasz źle poczuł się po meczu w Budapeszcie, ma podwyższoną temperaturę i został w pokoju. Wyniki testów przyjdą w nocy, ale został już odizolowany od reszty zespołu – poinformował rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski.

Przychodził do Cracovii jako zmiennik, a stał się podstawowym zawodnikiem. "Nie obawiałem się Peskovicia i Hrosso"

Karol Niemczycki przyszedł do Cracovii w sierpniu 2020 roku z Puszczy Niepołomice. Wcześniej występował w klubie pierwszoligowym na zasadzie wypożyczenia z NAC Breda, natomiast Holendrzy pozwolili mu wrócić do Polski na zasadzie wolnego transferu. Cracovia nie zapewniła Niemczyckiego, że będzie zawodnikiem pierwszego składu, ale bardzo szybko wywalczył sobie w nim miejsce. Zarówno Lukas Hrosso, jak i Michal Pesković, oglądają występy Polaka z ławki rezerwowych. – Wiedziałem, że jeśli chcę myśleć o poważnej grze w piłkę, to nie mogę się bać takich wyzwań. Musiałem się z tym zmierzyć. Wierzę w swoje umiejętności na tyle, że nie obawiałem się Michała i Lukasa. Wszedłem w to na maksa – mówił Niemczycki w wywiadzie dla "Weszło".

Karol Niemczycki zagrał tylko dwa mecze w pierwszym zespole Bredy w Eredivisie – w sezonie 17/18 z Twente (1:1) oraz 18/19 z Excelsiorem Rotterdam (0:2). Mecz z Twente był dla niego szczególny, ponieważ trener wyróżnił go za pracę w trakcie sezonu i pozwolił mu wejść na końcówkę spotkania. Co ciekawe, dwa dni wcześniej w Polsce Niemczycki pisał maturę z języka polskiego. – Po maturze od razu pojechałem na lotnisko, wsiadłem w samolot i wylądowałem w Holandii. W sobotę graliśmy ważne spotkanie w zespole U-19 Bredy, a w niedzielę pojechałem w szerokiej kadrze na mecz pierwszego zespołu. Trener powiedział mi, żebym był gotowy, bo chce mnie wynagrodzić wejściem na końcówkę. Niedziela minęła, a w poniedziałek z rana wracałem do Polski na maturę z matmy – wspominał.

Karol Niemczycki to polisa Cracovii na najbliższe lata

Mimo że Cracovia nie prezentuje się najlepiej w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy – zajmuje 14. miejsce w tabeli z 20 punktami – to Karol Niemczycki jest jednym z najbardziej wyróżniających się bramkarzy w lidze. Jego największe atuty to gra na linii, refleks, czytanie gry oraz umiejętność gry nogami. Największym jego mankamentem jest wychodzenie do górnych piłek.

Kontrakt Niemczyckiego z Cracovią jest ważny do 30 czerwca 2023 roku. Bramkarz zamelduje się w hotelu reprezentacji w piątkowy wieczór i będzie brany pod uwagę przez Paulo Sousę przy okazji ustalania kadry meczowej na spotkania z Andorą (28 marca) i Anglią (31 marca).