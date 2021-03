Koronawirus w kadrze. Kolejny kadrowicz odizolowany! Sensacyjne powołanie Sousy

Złe wieści z obozu reprezentacji Polski szykującej się do meczów z Andorą i Anglią w eliminacjach mistrzostw świata. Prawdopodobnie kolejny kadrowicz jest zakażony koronawirusem - napisał w piątek po południu "Przegląd Sportowy". Informację potwierdził też rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski, który w rozmowie z TVP Sport przekazał, że jeden z zawodników po meczu z Węgrami (3:3) miał podwyższoną temperaturę. - Czekamy na wyniki, pojawią się w nocy - powiedział rzecznik reprezentacji Polski, ale nie zdradził, o którego piłkarza chodzi.

Koronawirus w reprezentacji Polski. Paulo Sousa dowołuje bramkarza

Dominik Wardzichowski ze Sport.pl informuje, że tym piłkarzem, u którego istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem, jest Łukasz Skorupski. I że w reprezentacji nie chcą czekać na wyniki, dlatego Paulo Sousa zdecydował się na dowołanie Karola Niemczyckiego: 21-letniego bramkarza Cracovii, który jeszcze w piątek wieczorem ma zameldować się w hotelu kadry.

Jeśli wynik testu będzie pozytywny, Sousa straci kolejnego piłkarza. W środę do Budapesztu z drużyną nie poleciał już Mateusz Klich. Koronawirusa wykryto u niego we wtorek po teście PCR, czyli jak pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl, najczulszym i najbardziej pewnym ze wszystkich. Co prawda we wtorek wieczorem przetestowano zawodnika jeszcze raz - testem antygenowym, który nie wykazał choroby, ale czwartkowe kolejne badanie metodą PCR nie pozostawia wątpliwości: Klich jest zainfekowany.

Gdy w piątek przed południem pytaliśmy Kwiatkowskiego o samopoczucie Klicha, przekonywał, że nic złego zawodnikowi Leeds się nie dzieje. - On cały czas czuje się dobrze, ale sprawa jego ewentualnych występów jest zamknięta - oznajmił rzecznik reprezentacji Polski, która na marcowym zgrupowaniu rozegra jeszcze dwa mecze eliminacyjne do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze: w niedzielę z Andorą (stadion Legii, godz. 20.45) i w środę z Anglią (Wembley, 20.45).