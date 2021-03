Polska - Andora w el. MŚ w Katarze. Gdzie i kiedy oglądać mecz reprezentacji? [TRANSMISJA]

W czwartek Polacy zmierzyli się na Puskas Arenie w Budapeszcie z Węgrami. Niezwykle emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem 3:3. Nasi reprezentanci zagrali bardzo słabe spotkanie i w pewnym momencie przegrywali już 0:2. Na szczęście nowy selekcjoner Paulo Sousa pokazał, że umie reagować na to co się dzieje na boisku i przeprowadził w drugiej połowie zmiany, które pomogły doprowadzić do wyrównania. Bramki dla Polski zdobyli zmiennicy - Krzysztof Piątek i Kamil Jóźwiak oraz grający od początku Robert Lewandowski.

Kolejny mecz Polaków w eliminacjach do MŚ w Katarze. Przeciwnikiem reprezentacja Andory.

Polacy po remisie z Węgrami zajmują 3. miejsce w tabeli grupy I. Prowadzi Anglia, a tuż za nią plasuje się Albania. Obie te drużyny wygrały swoje spotkania. Anglicy 5:0 z San Marino, a Albańczycy 1:0 z Andorą. W niedzielę Anglia zagra z Albanią, a Węgrzy z San Marino.

Polacy natomiast podejmą na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej reprezentację Andory. Obie drużyny mierzyły się ze sobą tylko raz w historii. Było to w 2012 roku w meczu towarzyskim, który był rozgrywany na tym samym stadionie. Polska wygrała wtedy 4:0 po bramkach Ludovica Obraniaka, Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i Marcina Wasilewskiego.

Selekcjoner Paulo Sousa będzie miał przy okazji tego spotkania szansę przyjrzeć się głębi składu naszej reprezentacji. Można być raczej pewnym, że wykorzysta tę szansę i da odpocząć najważniejszym zawodnikom. Będzie to również szansa dla zmienników, aby pokazać trenerowi swoje umiejętności. Ponadto Polacy będą na pewno starali się odbić sobie w tym meczu niepowodzenie z Budapesztu. Andora to jedna z najsłabszych drużyn w Europie. W ostatnich meczach reprezentacja tego kraju notuje same bolesne porażki. Przed czwartkowym spotkaniem z Albanią ostatni raz wystąpili w listopadzie 2020 roku. W meczu ligi D Ligi Narodów przegrali u siebie z Łotwą 0:5 i zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, zdobywając łącznie dwa punkty. Jeden w meczu z Maltą i jeden w pierwszym spotkaniu z Łotwą. We wszystkich meczach w ostatniej edycji Ligi Narodów zdobyli zaledwie jedną bramkę.

Drugi mecz eliminacji do MŚ w Katarze. Polska kontra Andora. Gdzie i kiedy oglądać?

Spotkanie 2. kolejki eliminacji do MŚ Polska - Andora odbędzie się w niedzielę 28 marca. Początek meczu o godzinie 20:45. Transmisję meczu będzie można oglądać w TVP 1, TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.