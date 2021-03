Lewandowski zrównał się z Neymarem! Polak może przejść do historii. Budapeszt pomógł

Dla Roberta Lewandowskiego nie ma granic. Snajper Bayernu bije wszelkie rekordy naszego futbolu. Już teraz jest piłkarzem z największą liczbą występów (117) i goli (64) w naszej kadrze, a oba wyniki jeszcze solidnie wyśrubuje, bo nie zapowiada się, by planował zrezygnować z występów w reprezentacji. To nie najlepsza wiadomość także dla innych genialnych piłkarzy.

Robert Lewandowski nie przestaje strzelać. Polak goni legendy

64 gole strzelone przez Lewandowskiego w reprezentacji to jeden z najlepszych wyników w historii futbolu. Polak przebił Luisa Suareza (63 trafienia w 116 występach dla Urugwaju) i zrównał się z Neymarem (64 w 103 meczach w barwach Brazylii). Z czynnych zawodników, lepszym wynikiem pochwalić się może ledwie czterech piłkarzy. Dwóch gra na co dzień w Azji, Ali Mabkhout (65 goli w 85 meczach dla ZEA) i Sunil Chhetri (72 bramki w 115 występach dla Indii), a pozostali dwaj to najwięksi dominatorzy XXI wieku – Leo Messi (71 goli w 142 meczach) oraz Cristiano Ronaldo, który ma 102 trafienia i goni najlepszego międzynarodowego strzelca w historii, Alego Daeiego, który dla Iranu zdobył 109 bramek.

Paulo Sousa punktuje piłkarzy reprezentacji Polski. Nie bał się podać konkretnych nazwisk

Czy Robert Lewandowski zostanie drugim najskuteczniejszym Europejczykiem?

Lewandowski ma szansę na zostanie drugim najskuteczniejszym Europejczykiem w historii. Przed naszym snajperem są Robbie Keane i Gerd Mueller (obaj po 68 goli), Miroslav Klose (71) i dwóch genialnych Węgrów – Sandor Kocsis (75) i Ferenc Puskas (84). Robert Do Puskasa, którego wyprzedza tylko Cristiano, Robertowi brakuje dwudziestu trafień w barwach reprezentacji. To niemało, jednak jest to wynik bez wątpienia będący w zasięgu kapitana biało-czerwonych.

Lewandowski w Budapeszcie zdobył bramkę, jednak dalej nie wydawał się czuć komfortowo na murawie. – Zabrakło dziś wrzutki, ostatniego podania – ocenił w rozmowie z TVP Sport. Jego występ w Sport.pl przeanalizował Bartłomiej Kubiak, który napisał, że "Lewandowski cierpiał za Jerzego Brzęczka i na razie cierpi też za Paulo Sousy".