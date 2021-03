Kamil Jóźwiak i Piotr Zieliński komentują mecz z Węgrami. "Były mankamenty"

Pierwszy mecz reprezentacji Polski za kadencji Paulo Sousy zakończył się remisem 3:3. Przez pierwsze 60 minut kadra grała fatalnie i przegrywała 0:2 po golach Rolanda Sallaia i Adama Szalaja, natomiast dzięki dobrym zmianom i skuteczności rezerwowych szybko odrobiła dwubramkową stratę - za sprawą Krzysztofa Piątka i Kamila Jóźwiaka. Remis uratował w 83. minucie Robert Lewandowski po dośrodkowaniu Bartosza Bereszyńskiego.

Węgry - Polska. Kadrowicze Paulo Sousy nie spodziewali się, że tak łatwo będą tracić bramki

Jednym z bohaterów spotkania w zespole prowadzonym przez Paulo Sousę był Kamil Jóźwiak, który wszedł w 58. minucie za Sebastiana Szymańskiego. Po dwóch minutach miał duży udział w pierwszej bramce, zdobytej przez Krzysztofa Piątka, a w 61. minucie wykorzystał podanie od Piotra Zielińskiego i pokonał Petera Gulacsiego. Jak stwierdził piłkarz Derby County, kadra nie spodziewała się, że tak łatwo będzie tracić bramki.

- Czujemy delikatny niedosyt po tym, jak przegrywaliśmy 2:0. Udało nam się doprowadzić do remisu, przeważaliśmy, a pod koniec udało nam się strzelić na 3:3. Nie spodziewaliśmy się, że tak łatwo będziemy tracić te bramki, na treningach radziliśmy sobie lepiej w tym systemie i w tym aspekcie. Jeśli chodzi o pierwszą sytuację, to dostałem piłkę do skrzydła. Trener wymagał ode mnie gry 1 na 1 i celnych dośrodkowań. Druga sytuacja to świetna robota Piotrka Zielińskiego, zauważył mnie, w zasadzie zrobił grę i mi zostało jedynie wykończyć tę akcję - powiedział Jóźwiak w wywiadzie pomeczowym dla "TVP Sport".

Piotr Zieliński jest zadowolony po premierowym spotkaniu pod wodzą Sousy. Pomocnik podkreślał, że to pierwszy mecz reprezentacji Polski od dawna z ustawieniem z trzema obrońcami. - Nasze założenia były takie, żeby dochodzić do rywala dobrym pressingiem, parę razy w pierwszej połowie dobrze to wyszło. W drugiej z kolei pojawiło się więcej pozytywów, jeśli chodzi o rozegranie piłki, ale pierwszy mecz ogólnie jako całokształt, nie był zły - mówił.

- Po pierwszych trzech dniach z Paulo Sousą widać małe efekty naszej pracy. W fazie defensywnej miałem być bocznym pomocnikiem, a w ofensywnej miałem ustawiać się między liniami. Błędy w obronie? Nie byliśmy dobrze ustawieni, wystarczyło Węgrom kopnąć piłkę do przodu. W ustawieniu były mankamenty, natomiast to pierwszy mecz z nowym ustawieniem - skwitował zawodnik Napoli.

Reprezentacja Polski w najbliższą niedzielę zagra z Andorą. Kadra prowadzona przez Koldo Alvareza przegrała z Albanią (0:1) po bramce Ermira Lenjaniego. Spotkanie rozpocznie się o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.