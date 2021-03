Piekarski zwrócił się do Paulo Sousy: Nie możemy pomijać piłkarza z takim potencjałem

5 marca 2021 roku Paulo Sousa ogłosił szeroką kadrę zawodników powołanych do reprezentacji Polski. Dziesięć dni później trener okroił tę listę do 27 piłkarzy i to z nich będzie korzystał podczas meczów eliminacyjnych z Węgrami (25 marca), Andorą (28 marca) i Anglią (31 marca). Zarówno w szerokiej, jak i okrojonej kadrze zabrakło piłkarza Brighton, Michała Karbownika. Obrońca otrzymał powołanie do reprezentacji U-21, prowadzonej przez Macieja Stolarczyka.

Mariusz Piekarski jest zadowolony z powołania Karola Świderskiego. Poleca jednak Sousie obserwować Michała Karbownika

Po raz pierwszy powołanie do pierwszej reprezentacji Polski otrzymał Karol Świderski. Napastnik będzie oglądał mecz z Węgrami z wysokości trybun, wraz z Sebastianem Kowalczykiem i Bartoszem Sliszem. Agent gracza PAOK-u, Mariusz Piekarski, w rozmowie z portalem „niezależna.pl” mówi, że nie był zaskoczony taką decyzją ze strony selekcjonera. – Karol był już w orbicie zainteresowań Jerzego Brzęczka, dlatego przypuszczałem, że powołanie jest kwestią czasu. Oczywiście niepodważalną pozycję w kadrze mają Lewandowski, Milik i Piątek, więc cieszę się, że Świderski znalazł się w czwórce najlepszych polskich atakujących. Zasłużył na to – powiedział Piekarski.

Brak obecności Michała Karbownika na szerokiej liście powołanych mógł wywołać pewne zaskoczenie w polskim środowisku. Agent twierdzi, że gracz Brighton idealnie pasuje do systemu proponowanego przez Paulo Sousę. – Jeśli nowy selekcjoner chce grać trójką w obronie i wahadłami, to "Karbuś" idealnie do takiego stylu pasuje. Musiał zawsze walczyć o swoje. Na razie cieszymy się z powołania do reprezentacji U-21, Sousa na pewno nasze zaplecze obserwuje. Jeśli Michał będzie się rozwijał, to powołanie przyjdzie. Polski nie stać na pomijanie piłkarza z takim potencjałem – dodał.

Michał Karbownik jak dotąd zagrał jeden mecz w pierwszym zespole Brighton – miało to miejsce w piątej rundzie Pucharu Anglii z Leicester City (0:1), gdzie zagrał 90 minut. Jego umowa z Brighton jest ważna do 30 czerwca 2024 roku.