Wielka sensacja w składzie Polski na mecz z Węgrami! Paulo Sousa zaskoczył

Reprezentacja Polski zaczyna bój o awans na mistrzostwa świata, które w 2022 roku odbędą się w Katarze. Pierwszym rywalem drużyny Paulo Sousy jest reprezentacja Węgier. Przed meczem wiele było spekulacji: jakim ustawieniem zagramy? Kto dostanie szansę od Portugalczyka i znajdzie się w wyjściowym składzie? Znamy już odpowiedzi na te pytania!

Polacy w Budapeszcie zagrają najprawdopodobniej trzema środkowymi obrońcami. Będą nimi: Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek i Michał Helik. Ten ostatni zastąpił w wyjściowym składzie Kamila Glika, jednego z filarów defensywy biało-czerwonych. Na wahadłach zagrają Arkadiusz Reca (z lewej strony) i Sebastian Szymański (z prawej strony). W środku pola Paulo Sousa postawił na Grzegorza Krychowiaka i Jakuba Modera. Przed nimi zagrają Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik, którzy mają wspierać w ofensywie Roberta Lewandowskiego.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Węgrami:

Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Michał Helik - Sebastian Szymański, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Arkadiusz Reca - Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik - Robert Lewandowski

Skład reprezentacji Węgier na mecz z Polską:

Gulacsi - Fiola, Orban, Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Kalmar, Hangya - Sallai, Szalai

Nieobecność Kamila Glika w wyjściowym składzie to duża sensacja. 33-letni środkowy obrońca był podstawowym piłkarzem zarówno u Adama Nawałki, jak i u Jerzego Brzęczka. W narodowych barwach rozegrał 79 meczów, strzelił 6 goli. - To dla niego nowa sytuacja, że nie będzie grał w meczu reprezentacji. Dostał informację, że skład jest przygotowywany pod zespół rywala i zacznie mecz na ławce - mówił w Radiu Zet Sławomir Peszko, były reprezentant Polski. I dodał: - Dziwi mnie to. Tak zaryzykować w pierwszym meczu? Glik był ostoją. To odważna decyzja, ale pozostaje zaufać trenerowi. Widział go cały tydzień. Bądźmy dobrej myśli.

Początek meczu reprezentacji Polski z Węgrami w Budapeszcie w czwartek o godzinie 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE. Rywalami Polaków w walce o awans na mundial są: Anglia, Węgry, Albania, Andora i San Marino.