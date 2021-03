Peszko zdradza sensację w składzie Polski! "Ławka to dla niego nowa sytuacja w kadrze"

Tylko godziny dzielą nas od pierwszego meczu Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Polacy zmierzą się w Budapeszcie z Węgrami w eliminacjach do MŚ 2022. Pierwszy mecz nowego trenera to wiele niewiadomych, także dotyczących składu. Wszystko wskazuje na to, że Polacy zagrają w ustawieniu z trójką obrońców. Tajemnicą nadal pozostaje skład, w jakim na boisko wybiegną "Biało-Czerwoni".

Kamil Glik nie zagra z Węgrami od pierwszej minuty! Rozpocznie na ławce

Okazuje się, że sensacja szykuje się w linii obrony. Zabraknie w niej lidera polskiej defensywy, Kamila Glika. Taką wiadomość przekazał Sławomir Peszko w rozmowie z Radiem ZET. – Widziałem, że Kamil nie był do końca zadowolony. To dla niego nowa sytuacja, że nie będzie grał w meczu reprezentacji. Dostał informację, że skład jest przygotowywany pod zespół rywala i zacznie mecz na ławce – powiedział były kadrowicz.

- Dziwi mnie to. Tak zaryzykować w pierwszym meczu? Glik był ostoją. To odważna decyzja, ale pozostaje zaufać trenerowi. Widział go cały tydzień. Bądźmy dobrej myśli – dodał Peszko.

Kamil Glik był podstawowym piłkarzem kadry zarówno u Adama Nawałki, jak i Jerzego Brzęczka. W narodowych barwach rozegrał 79 meczów. Polacy zmierzą się z Węgrami już dzisiaj o 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.