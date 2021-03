Węgry - Polska. Gdzie i o której oglądać mecz el. MŚ 2022? Transmisja TV, stream online

Paulo Sousa zaskakuje polskich kibiców od początku swojej pracy w roli selekcjonera. Wszystko zaczęło się od powołań i ogłoszenia uszczuplonej kadry, a teraz wiele wskazuje na to, że trener zaskoczy również ze składem. Poza zmianą systemu – na 3-4-2-1 – nasz dziennikarz, Dawid Szymczak, przewiduje, że na ławce rezerwowych usiądzie Kamil Glik. Jego zdaniem miejsce piłkarza Benevento zajmie Paweł Dawidowicz. Paulo Sousa nie będzie też mógł skorzystać z Mateusza Klicha ze względu na pozytywny wynik na COVID-19 podczas wtorkowych badań.

Węgry – Polska. Paulo Sousa chce zaskakiwać od samego początku

Paulo Sousa zwrócił uwagę, że jego przeciwnik jest znacznie bardziej doświadczony w pracy w roli selekcjonera. – Nie zamierzam szukać wymówek, natomiast w czwartek Marco Rossi poprowadzi Węgrów po raz 25. Widać, że jego zespół się rozwija, my nie mamy tak dużo czasu. Na początku może pojawić się niepewność, ale jestem pewien, że jakość ją przezwycięży – mówił podczas konferencji prasowej. Najbliższa rodzina Marco Rossiego kibicuje Napoli, dlatego ulubionym zawodnikiem selekcjonera naszych najbliższych rywali jest Piotr Zieliński. – Doskonale wiem, jaką jakość ma Zieliński. To mój ulubiony polski zawodnik – powiedział.

Wojciech Szczęsny na przedmeczowej konferencji zdradził, co go najbardziej zaskoczyło od początku zgrupowania. – To rzadko się zdarza, abyśmy dwa dni przed meczem mieli dwa treningi. Głównie pracowaliśmy nad organizacją gry w defensywie i ofensywie, ale też było sporo sesji wideo – skwitował krótko.

W marcowych meczach w reprezentacji Węgier zabraknie największej gwiazdy, Dominika Szoboszlaia. Zawodnik RB Lipsk ze względu na uraz mięśnia przywodziciela nie zagra do końca sezonu 2020/2021. Mimo tego trener Marco Rossi jest dobrej myśli przed meczem z Polską. – Nie jestem Nostradamusem, więc nie wiem, w jakiej formacji wyjdzie Polska. Przygotowałem swój zespół na to, że mogą wyjść zarówno trójką, jak i czwórką obrońców. Kluczem do udanego występu jest odpowiednia gra zespołowa, ale będziemy też potrzebować łutu szczęścia – oznajmił Rossi.

Węgry – Polska. Przewidywane składy

Węgry: Gulacsi - Botka, Orban, Szalai - Fiola, Kalmar, Nagy, Lovrencics - Sallai - Nikolić, Szalai

Polska: Szczęsny - Bereszyński, Bednarek, Dawidowicz - Reca, Krychowiak, Moder, Jóźwiak/Szymański - Zieliński - Milik, Lewandowski

Gdzie i kiedy oglądać mecz Węgry – Polska?

Pierwszy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 z Węgrami odbędzie się 25 marca 2021 roku o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia od godziny 20:30 w TVP 1, TVP Sport, stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.