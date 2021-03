Alarm w reprezentacji Niemiec! Odwołano poranny trening. Piłkarza mają zakaz wychodzenia

Zespół Joachima Loewa wieczorem o 20:45 zagra z Islandią w pierwszym spotkaniu kwalifikacyjnym do MŚ. Trener nie będzie mógł skorzystać z pomocnika Realu Madryt Toni Kroosa, obrońcy Bayernu Niklasa Suele i Robina Gosensa z Atalanta Bergamo. Wszyscy trzej są kontuzjowani. Nie zagra również Jonas Hoffman z Borussii Moenchengladbach. Według "Bilda" pomocnik został zakażony koronawirusem.

Koronawirus w reprezentacji Niemiec przed inauguracyjnym meczem w el. MŚ

Internetowy wydanie niemieckiej gazety poinformowało, że w związku z tym podjęto decyzję o odwołaniu porannego treningu i wszyscy kadrowicze mają zakaz wychodzenia ze swoich pokojów aż do czasu, gdy przejdą kolejne badania na koronawirusa. Niemieckie media nie podają na razie więcej żadnych szczegółów, jak ta sytuacja wpłynie na wieczorny mecz.

Dla reprezentacji Niemiec wprowadzono jeszcze surowsze zasady sanitarne niż w zeszłym roku. Pięciu piłkarzy grających na co dzień w lidze angielskiej - Ilkay Guendogan, Timo Werner, Antonio Ruediger, Kai Havertz i Bernd Leno jest szczególnie chronionych ze względu na klasyfikację Wielkiej Brytanii jako obszaru z groźniejszą odmianą wirusa. - Cały proces jest trudny, ale są to przeszkody, z którymi każdy musi sobie poradzić - powiedział w poniedziałek dyrektor Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, Oliver Bierhoff.

Loew odejdzie ze stanowiska po ME

Joachim Loew po mistrzostwach Europy nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Niemiec. Trener, który doprowadził naszych zachodnich sąsiadów do mistrzostwa świata w 2014 roku, poprosił o skrócenie kontraktu. Pierwotnie miał on obowiązywać do końca mistrzostw świata w Katarze, ale współpraca zostanie zakończona półtora roku wcześniej. – Do najbliższych mistrzostw Europy podejdę z wielkim podekscytowaniem. Moje ambicje się nie zmieniły. Zrobię wszystko, by nasi kibice mieli powody do radości – zadeklarował kilkanaście dni temu Loew.

Na Euro 2021 Niemcy zagrają w grupie śmierci. Wcześniej, trzy mecze w el. MŚ 2022

Niemcy w czwartek rozpoczynają eliminacje mistrzostw świata. W grupie J zagrają z Rumunią, Islandią, Liechtensteinem, Armenią i Macedonią. Loew poprowadzi drużynę tylko w trzech marcowych meczach z z Islandią (25.03), Rumunią (28.03) i Macedonią (31.03). Na Euro nasi zachodni sąsiedzi trafili z kolei do grupy śmierci, w której zmierzą się z Francją, Portugalią i Węgrami.