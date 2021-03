Węgry - Polska. Gdzie i o której oglądać mecz el. MŚ w Katarze? Transmisja TV, stream online

Czwartkowe spotkanie reprezentacji Polski z Węgrami rozpocznie serię trzech meczów eliminacji MŚ. Drużyna narodowa zagra w następnym meczu z Andorą (28 marca) oraz Anglią (31 marca). - W ostatnim czasie prezentują bardzo dobrą i stabilną formę. Są dobrze poukładani taktycznie i tak samo może być w meczu z nami. Prezentują zbliżony poziom do naszego i boisko zweryfikuje, kto jest lepszy - ocenił najbliższego przeciwnika kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa był w szoku, jak słaba jest Ekstraklasa. Nie spodziewał się, że do Europy tak daleko

Reprezentacja Polski przed pierwszym starciem w eliminacjach MŚ. Węgrzy obawiają się Lewandowskiego

- Jemu wystarczy pół szansy, nie jedna, pół, by zdobyć bramkę. Każdy go zna, każdy wie, że w zeszłym roku wygrał wszystkie możliwe trofea, indywidualnie i drużynowo. To, co robi w ostatnich latach, trudno będzie w przyszłości powtórzyć. Nie tylko jemu, ale komukolwiek. Jeśli 25 marca będziemy się bać Lewandowskiego, to przegramy już przed meczem - powiedział przed spotkaniem z Polską selekcjoner Węgier, Marco Rossi.

Paulo Sousa miał poprowadzić inną reprezentację. "Wielu go nienawidziło, inni poszliby w ogień" [DROGA SOUSY]

Po raz ostatni Polacy mierzyli się z Węgrami aż 10 lat temu. W listopadzie 2011 roku drużyna prowadzona przez Franciszka Smudę pokonała rywala 2:1 po golu Pawła Brożka oraz samobójczym trafieniu Vilmosa Vanczaka. Innej opcji na najbliższy mecz eliminacji MŚ nie widzi Paulo Sousa, który przyznał na konferencji prasowej, że będzie szczęśliwy jedynie z kompletu punktów w trzech najbliższych meczach.

"W dniu meczu z Realem odebraliśmy wyniki. Tragedia. Ale dzisiaj jest ten mecz..." [KOCHANI]

Selekcjoner reprezentacji Polski zaskoczył powołaniami, później listą skreślonych piłkarzy i wygląda na to, że będzie nas zaskakiwał dalej. Skład polskiej kadry analizie poddał dziennikarz Sport.pl, Dawid Szymczak (WIĘCEJ TUTAJ>>>). W składzie na Węgrów pojawi się kilka niespodzianek, przede wszystkim w linii obrony. Przewidywany skład prezentuje się następująco:

Szczęsny - Bereszyński, Bednarek, Dawidowicz - Reca, Krychowiak, Moder, Jóźwiak/Szymański - Zieliński - Milik, Lewandowski

Węgry - Polska. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie eliminacji MŚ 2022? Transmisja TV, stream online

Wszystkie mecze reprezentacji Polski do 2028 roku będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej. Czwartkowe spotkanie będzie można obejrzeć w TVP1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl lub w aplikacji Sport.pl LIVE.