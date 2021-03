Sousa przed debiutem: Właśnie tego się spodziewałem. Kto zagra? Piłkarze nie wiedzą

Jeszcze na żadnej konferencji prasowej Paulo Sousa tak często się nie uśmiechał. Opowiedział o pierwszych dniach zgrupowania, krótkich, ale intensywnych przygotowaniach do meczu z Węgrami, reakcji na pozytywny test COVID-19 Mateusza Klicha i możliwych rozwiązaniach.

Piłkarze jeszcze nie wiedzą, kto zagra. "Powiem im w dniu meczu"

- Tak naprawdę nikt z nas nie jest do końca bezpieczny, bo pandemia jest trudna do kontroli, nawet jeśli wszyscy zachowują się profesjonalnie. Musimy być na takie wypadki przygotowani, choć Mateusz jest kluczowym zawodnikiem. Chcieliśmy wykorzystać jego możliwości, intensywność, którą daje swoim zespołom i jego grę bez piłki. Ale nie szukamy wymówek. Szukamy rozwiązań i już je mamy. Jestem pewien, że zastępca Klicha spisze się znakomicie. Liczę na jego dobre wyczucie i rytm gry - powiedział Paulo Sousa.

Ale szczegółów nie chciał oczywiście zdradzić. Faworytem do zastąpienia Klicha wydaje się Jakub Moder, który ostatnio zadebiutował w pierwszym składzie Brighton w meczu Premier League. - Nie mówiłem jeszcze piłkarzom, kto zagra. Dowiedzą się dopiero po południu w dniu meczu - zdradził selekcjoner Polaków. - Trzy treningi, które zdążyliśmy odbyć w Warszawie, dały nam lepsze wyobrażenie o piłkarzach. Ale i oni wiedzą już więcej o nas. Pokazaliśmy im, jak chcemy przygotować się do tego meczu, jaką mamy mieć tożsamość i jak chcemy grać. Zareagowali bardzo dobrze. Zresztą, tego się spodziewałem po rozmowach online - powiedział Sousa.

Paulo Sousa: "Jakość piłkarzy przezwycięży niepewność"

- Znów - nie chcę szukać wymówek, ale dla Marco Rossiego to będzie już 25. mecz w roli selekcjonera. Ostatnich sześciu nie przegrał, widać, że jego zespół się rozwija. My nie mamy tak dużo czasu. Moi piłkarze zagrali ostatni mecz w reprezentacji cztery miesiące temu i mieli wtedy innego trenera. Wyjdziemy jednak na boisko pewni siebie, z jasną wizją tego, jak chcemy grać. Znamy swoją jakość, a wprowadzenie nowych pomysłów da nam szansę rywalizować na najwyższym poziomie. Jestem bardzo szczęśliwy, bo piłkarze są otwarci i zmotywowani, żeby dać radość kibicom. Na początku może pojawić się niepewność, to będzie zupełnie normalne. Ale jestem pewien, że ostatecznie jakość piłkarzy tę niepewność przezwycięży - przekonywał Portugalczyk.

Mecz Węgry - Polska odbędzie się w czwartek o godz. 20:45. Relacja LIVE na Sport.pl.