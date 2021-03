Mateusz Klich zakażony koronawirusem. Co z meczem z Węgrami?

Potwierdziły się złe informacje, które napłynęły we wtorkowy wieczór. Mateusz Klich jest zakażony koronawirusem. "Zawodnik czuje się dobrze i nie wykazuje objawów choroby, ale jego wyjazd do Budapesztu jest wykluczony" – przekazał Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN, dodając, że w środę test został powtórzony. W październiku chory okazał się Maciej Rybus. Wówczas, tak samo jak i teraz, piłkarza odseparowano od reszty zespołu, ale reszta drużyny jest zdrowa i rozegranie marcowych spotkań eliminacji mistrzostw świata nie jest zagrożone.

Co się musi stać, żeby mecz się nie odbył?

- Mecz może zostać odwołany, jeśli jedna z drużyn nie będzie miała wystarczającej liczby zawodników. Przepisy mówią jasno, że drużyna musi liczyć co najmniej 14 zawodników, z których jeden musi być bramkarzem. Na razie wypadł nam tylko Mateusz Klich, więc nie ma żadnego zagrożenia - mówi nam Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.

Ale to nie wszystko. Jak jeszcze pandemia może przeszkodzić zorganizowanie meczu? Zajrzyjmy w przepisy.

Każdy mecz, który nie zostanie rozegrany lub będzie przerwany (nie z powodu tzw. "siły wyższej" uznanej przez FIFA) może prowadzić do nałożenia sankcji przeciwko krajowej federacji przez Komisję Dyscyplinarną FIFA.

Pandemia COVID-19 i związane z nią okoliczności nie są same w sobie uważane za przypadek siły wyższej. Jednak są przykłady okoliczności wynikających z pandemii, które mogą być przedstawione FIFA, by ta rozstrzygnęła, czy to jest przypadek "siły wyższej". W jakich sytuacjach to może nastąpić?

Gdy władze państwowe ogłaszają przed meczem ograniczenia, które uniemożliwiają rozegranie spotkania

Gdy drużyna gości - ze względu na zamknięte granice - nie może opuścić kraju, z którego ma wylecieć

Gdy drużynie gości podróżującej do kraju, w którym zaplanowano mecz, odmówiono wjazdu i odesłano ją do państwa, w którym mecz ma być rozegrany

Gdy drużynie gości podróżującej do kraju, w którym zaplanowano rozegranie meczu, odmawia się wjazdu i odsyła się ją do kraju pochodzenia.

Eliminację czas zacząć!

Po meczu z Węgrami Polaków czekają jeszcze dwa mecze w eliminacjach do MŚ w Katarze. W niedzielę, 28 marca, zmierzymy się z Andorą w Warszawie, a w środę, 31 marca, na Wembley z Anglią.