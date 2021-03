Portugalczycy gratulują Polsce zatrudnienia Sousy. "To trafny wybór. I to z kilku powodów"

Paulo Sousa poprowadzi reprezentację Polski na zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach Europy. Szkoleniowiec pracę z naszymi zawodnikami rozpoczął w styczniu, a w poniedziałek po raz pierwszy spotkał się z grupą na zgrupowaniu przed meczami el. MŚ z Węgrami (25.03), Andorą (28.03) i Anglią (31.03). – Paulo jest dobrym strategiem, w dodatku osobą spokojną, która w nerwowych sytuacjach nie traci głowy. Właśnie tymi cechami mógłby podzielić się z polskimi piłkarzami – powiedział Jose Pereira, szef portugalskiego związku trenerów, w rozmowie z PAP.

"Wybór Paulo Sousy na selekcjonera był trafny. I to z kilku powodów"

Portugalczyk nie ma wątpliwości, że zatrudnienie 50-latka to trafny wybór Zbigniewa Bońka. – Współpraca Sousy z PZPN na pewno będzie ciekawym doświadczeniem dla obu stron. Uważam, że wybór Paulo na selekcjonera był trafny, i to z kilku powodów. Po pierwsze, Sousa zna sytuację i charakterystykę piłkarskich lig, w których występują reprezentanci Polski. Po drugie, jest świetnym analitykiem. Miał wystarczająco czasu, aby przygotować się do pracy i początku kwalifikacji. To też dobry strateg i spokojna osoba, która nie traci głowy nawet w nerwowych sytuacjach. Właśnie tym może podzielić się z waszymi piłkarzami – ocenił Pereira.

Sousa, który chciałby, by jego reprezentacja grała w systemie z trzema stoperami, czasu na pracę nie ma wiele. Pracę z drużyną na marcowym zgrupowaniu rozpoczął w poniedziałek, a już w czwartek czeka go debiut na Węgrzech. – Polska to nie tylko jedna gwiazda pokroju Roberta Lewandowskiego, ale przede wszystkim zespół, który powinien znać swoją wartość. Wygranie z Anglią w Londynie nie powinno być nieosiągalnym marzeniem pokoleń, ale realnym scenariuszem. Słabszym od Polski zespołom wielokrotnie udawało się pokonać Anglię. Przekonanie o tym piłkarzy to jedno z głównych zadań Sousy – twierdzi szef portugalskiego związku trenerów, który uważa, że nasi zawodnicy przy odpowiednim nastawieniu mogą pokonać każdego rywala.

Koronawirus w reprezentacji Polski! Podstawowy piłkarz z pozytywnym wynikiem!

Przed meczem z Węgrami, Sousa ma jednak sporo kłopotów. Poza niewielką ilością czasu, w kadrze pojawił się też koronawirus, który z gry w Budapeszcie prawdopodobnie wykluczy jednego z podstawowych piłkarzy.

- Węgrzy? W ostatnim czasie prezentują bardzo dobrą i stabilną formę. Są dobrze poukładani taktycznie i tak samo może być w meczu z nami. Prezentują zbliżony poziom do naszego i boisko zweryfikuje, kto jest lepszy. Zrobili duży krok, aby stać się jak najlepszą reprezentacją - chwalił Lewandowski na poniedziałkowej konferencji. A na pytanie, na ile punktów liczy w nadchodzących spotkaniach, odparł: - Minimum sześć. To próg zadowolenia.