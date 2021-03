Oficjalnie: Mariusz Rumak po półtora roku wraca na ławkę trenerską!

W poniedziałek dwuipółletni kontrakt ze Śląskiem Wrocław podpisał Jacek Magiera, który do tej pory odpowiadał za wyniki reprezentacji Polski do lat 19. Trener zrezygnował z tej posady dwa tygodnie temu, co zaskoczyło polskie środowisko piłkarskie. Na łamach Sport.pl informowaliśmy, że jego następcą ma być Mariusz Rumak. We wtorek poznaliśmy decyzje Polskiego Związku Piłki Nożnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Jesteśmy gotowi na granie nowym systemem

Mariusz Rumak poprowadzi kadrę do lat 19, a Miłosz Stępiński – do lat 20

W marcu 2019 roku Jacek Magiera objął funkcję selekcjonera reprezentacji do lat 20 i prowadził ją w mistrzostwach świata, które odbywały się w Polsce. W nich kadra dotarła do 1/8 finału, gdzie przegrała z Włochami 0:1. Wcześniej za wyniki reprezentacji U-20 odpowiadał Bartłomiej Zalewski.

PZPN poinformował, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 19 został Mariusz Rumak. Trener pozostawał bez pracy od sierpnia 2019 roku, kiedy to został zwolniony z pierwszoligowej Odry Opole. Wcześniej pracował m.in. w Lechu Poznań, Śląsku Wrocław, Zawiszy Bydgoszcz i Bruk-Bet Termalice Nieciecza.

Funkcję selekcjonera kadry U-20 po raz drugi w karierze objął Miłosz Stępiński. Wcześniej odpowiadał za jej wyniki w latach 2015-2016, a od 2016 do 2021 był trenerem reprezentacji Polski kobiet, którą prowadził w 44 oficjalnych meczach.