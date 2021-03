Wiadomo, kto pokaże mecze kadry do 2028 roku. "Największy przetarg w historii"

Telewizja Polska transmituje mecze reprezentacji Polski od 2018 roku. Wcześniej monopol w kwestii praw telewizyjnych do meczów polskiej kadry miała Telewizja Polsat (nadawała je w 2002, 2006, 2008 roku i w latach 2014-2017 - dop. red). Dzięki wygranej w przetargu TVP będzie emitować spotkania reprezentacji Polski do 2028 roku.

Mecze polskiej kadry do 2028 roku w Telewizji Polskiej. "To najważniejszy i największy w historii przetarg"

Poza nabyciem praw na wyłączność do spotkań reprezentacji Polski, Telewizja Polska ma pełne prawa do mistrzostw Europy w 2024 i 2028 roku oraz rozszerzyła liczbę emitowanych meczów w Lidze Narodów – w 2022, 2024 i 2026 roku (po 16 w każdej edycji). Dodatkowo na antenie będzie można obejrzeć 28 spotkań w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku.

Telewizja Polska w oficjalnym komunikacie mówi o wygraniu największego przetargu w historii praw sportowych. – Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym, lojalnym i najlepszym partnerem dla takich podmiotów, jak FIFA czy UEFA. Obiecuję, że będziemy jeszcze lepsi niż podczas mundialu w Rosji. Do naszego zespołu dołączył Mateusz Borek, a to nie koniec transferów. To najważniejszy i największy w historii przetarg na konkurencyjnym rynku praw sportowych – mówi dyrektor "TVP Sport", Marek Szkolnikowski.

Z takiego rozwiązania zadowolony jest Polski Związek Piłki Nożnej, co podkreślał zarówno sekretarz generalny, Maciej Sawicki, jak i prezes Zbigniew Boniek. – Cieszymy się, że dzięki współpracy z Telewizją Polską nasza reprezentacja będzie gościła w każdym domu aż do 2028 roku. Zagwarantuje on wszystkim kibicom wysoką jakość przekazu i możliwie najszerszy dostęp telewidzów do meczów drużyny narodowej – czytamy na stronie "TVP Sport".

Warto przypomnieć, że prawa do transmitowania EURO 2020 zakupiła Telewizja Polska. Turniej rozpocznie się 11 czerwca 2021 roku.