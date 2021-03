Lewandowski podjechał do prezydenta autem za ponad pół miliona. Specjalne nagranie

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odznaczył Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. - W niezwykły sposób reprezentuje pan Polskę, zawsze podkreśla swoje pochodzenie i za to, jako prezydent RP, dziękuję. Reprezentuje pan nas wszystkich, buduje imię Rzeczypospolitej. Jest pan kapitanem reprezentacji, ma patriotyczne poglądy, które demonstruje. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. To nie jest kariera jednego błysku, pan jest człowiekiem niezwykle systematycznej pracy, dodanej do ogromnego talentu. Utalentowany ludzi na świecie jest wielu, ale niewielu gra tak jak Robert Lewandowski - mówił w trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda.

- Piłka nożna to sport drużynowy, a nie indywidualny, dlatego też wszystko, co osiągam, na co tak ciężko pracuję, to też zasługa trenerów, kolegów z boiska, sztabu i rodziny - odpowiedział RL9.

Kancelaria prezydenta opublikowała materiał filmowy przedstawiający spotkanie piłkarza z politykiem, które możecie obejrzeć tutaj:

Dziennikarze "Super Expressu" zdążyli zauważyć, że Lewandowski przyjechał do pałacu prezydenckiego ekskluzywnym Mercedesem Klasy S, który osiąga 250 km/h i jest wart ponad pół miliona złotych.

Wraca kadra

Na wtorek zaplanowano dwa treningi na Łazienkowskiej, a w środę kadrowicze wylecą do Budapesztu, gdzie - w ramach eliminacji do mundialu w Katarze - zmierzą się z Węgrami. Później biało-czerwoni zagrają z Andorą i Anglią.