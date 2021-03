Niemcy wątpią w porozumienie Merkel i Morawieckiego. Ale polski rząd już się chwali

Niemiecki portal tz.de przytoczył wypowiedzi osób z polskiego rządu, które miały przyczynić się do występu Roberta Lewandowskiego w meczu z Anglią w el. MŚ 2022 w wyniku tajnego porozumienia zawartego między kanclerz Niemiec, Angelą Merkel a polskim rządem. Niemcy podchodzą jednak do tego spceptycznie. "Mówi się, że dwóch szefów rządów doprowadziło do zmiany zasad dot. koronawirusa, jednak jest to bardzo wątpliwe" - napisali dziennikarze tz.de.

3 Gazeta.pl i Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl