Nieporozumienia z Lewandowskim pogrążyły Brzęczka. A później popełnił jeszcze drugie przestępstwo

Kroplą, która przepełniła kielich w przypadku Jerzego Brzęczka, były nieporozumienia z Robertem Lewandowskim. Kolejnym przestępstwem było to, że nie pojechał do Monachium, by wyjaśnić tę kontrowersyjną sytuację. A Zbigniew Boniek tego oczekiwał - powiedział Piotr Żelazny, dziennikarz sportowy, w programie "Sekcja Piłkarska" w Sport.pl.

