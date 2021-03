Czy Zieliński może być liderem kadry? "Mamy wobec niego nierealne oczekiwania"

Nie wiem, czy Piotr Zieliński charakterologicznie ma potencjał, by być liderem reprezentacji Polski. Rozmowa o tym piłkarzu to rozmowa o oczekiwaniach kibica. Ale moim zdaniem to nie jest piłkarz, który sam będzie ciągnąć ten wózek. Mamy wobec niego nierealne oczekiwania - powiedział Piotr Żelazny, dziennikarz sportowy, w programie "Sekcja Piłkarska" w Sport.pl.

