Paulo Sousa zarabia w reprezentacji Polski wielkie pieniądze. Od lat nikt nie miał takiej pensji

Paulo Sousa został trenerem reprezentacji Polski w styczniu 2021 roku zastępując na tym stanowisku Jerzego Brzęczka. Portugalski szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca 2021 roku. Jest drugim w historii zagranicznym trenerem polskiej kadry.

Ile zarabia Paulo Sousa?

Od początku pojawiły się spekulacje, na jakie wynagrodzenie może liczyć nowy trener "Biało-Czerwonych". Sprawdził to Roman Kołtoń. Według jego informacji Paulo Sousa otrzymuje 70 tysięcy euro miesięcznie, co w przeliczeniu daje około 325 tysięcy złotych. Do końca kontraktu powinien więc otrzymać około 4 miliony złotych - dziennikarz informował o tym w swoim programie na kanale YT Prawda Futbolu.

To jednak wynagrodzenie wyłącznie trenera. Do tego dochodzi jeszcze sześcioosobowy sztab Portugalczyka. Łącznie mają oni otrzymać 80 tysięcy euro miesięcznie. Oznacza to, że utrzymanie Sousy i jego sztabu kosztuje PZPN 150 tysięcy euro miesięcznie. To wszystko to pensja podstawowa. Do tego dochodzą premie za ewentualne sukcesy, takie jak na przykład awans na MŚ w Katarze.

Pensja Portugalczyka jest znacznie wyższa w porównaniu do polskich selekcjonerów, którzy prowadzili kadrę w przeszłości. Najwięcej z nich zarabiał Adam Nawałka i było to 200 tysięcy złotych. Po 160 tysięcy otrzymywali Jerzy Brzęczek i Waldemar Fornalik. Niewiele mniej, bo 150 tysięcy, otrzymywał Franciszek Smuda.

Za to podobne pieniądze do Portugalczyka zarabiał Leo Beenhakker. Holender w pewnym momencie zarabiał 75 tysięcy euro, ale zaczynał z niższego pułapu. Na początku otrzymywał bowiem około 50 tysięcy euro.

Paulo Sousa już wkrótce rozpocznie na dobre swoją przygodę z reprezentacją Polski. W najbliższy czwartek, 25 marca Polska zagra pierwszy mecz eliminacyjny do MŚ w Katarze. Rywalem będą Węgry. 28 marca zmierzymy się z Andorą, a 31 marca z Anglią.