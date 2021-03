Brutalnie szczera odpowiedź selekcjonera Węgrów na pytanie o Lewandowskiego. "Nie mam sposobu"

- Jak zamierzam zatrzymać Roberta Lewandowskiego? To dobre pytanie, które zadaje mi również wiele osób na Węgrzech. Problem w tym, że w ostatnich dwóch-trzech latach nikt na świecie, żaden trener nie wymyślił sposobu jak go zatrzymać. On trafia w każdym meczu. Jeśli się nie mylę, w ostatnich 23 meczach w reprezentacji strzelił 22 gole. Nie uważam się za najlepszego trenera na świecie, dlatego nie mogę powiedzieć, że mam sposób, by go powstrzymać. Mogę obiecać, że zrobimy co w naszej mocy - zapowiada Marco Rossi, selekcjoner reprezentacji Węgier, który udzielił wywiadu TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawet Lewandowski czasem pudłuje. To powinien być czwarty gol! [ELEVEN SPORTS]

Zegarek Lewandowskiego skradł show. "Kosztuje tyle, co mieszkanie"

Zachwyty nad Robertem Lewandowskim. "Jemu wystarczy pół szansy"

- Co wiemy o Lewandowskim? To środkowy napastnik. Musimy zatem spróbować uniemożliwić jego kolegom wykreowanie mu okazji. Jemu wystarczy pół szansy, nie jedna, pół, by zdobyć bramkę. Każdy go zna, każdy wie, że w zeszłym roku wygrał wszystkie możliwe trofea, indywidualnie i drużynowo. To, co robi w ostatnich latach, trudno będzie w przyszłości powtórzyć. Nie tylko jemu, ale komukolwiek - dalej zachwala Lewandowskiego włoski szkoleniowiec, lecz także wyraźnie zaznacza: - Jeśli 25 marca będziemy się bać Lewandowskiego, to przegramy już przed meczem - dodaje Rossi, który selekcjonerem reprezentacji Węgier jest od czerwca 2018.

Jest ranking głównych kandydatów do Złotej Piłki 2021! Awans Lewandowskiego na sam szczyt

Robert Lewandowski o potencjale reprezentacji Węgier

- Węgrzy? W ostatnim czasie prezentują bardzo dobrą i stabilną formę. Są dobrze poukładani taktycznie i tak samo może być w meczu z nami. Prezentują zbliżony poziom do naszego i boisko zweryfikuje, kto jest lepszy. Zrobili duży krok, aby stać się jak najlepszą reprezentacją - chwalił Lewandowski na poniedziałkowej konferencji najbliższego rywala Polski. A kiedy zapytany został, na ile punktów liczy w nadchodzących spotkaniach, odparł: - Minimum sześć. To próg zadowolenia w najbliższych trzech meczach.

Czyli mniejszy próg niż u Paolo Sousy, który wcześniej mówił, że będzie szczęśliwy jedynie z dziewięciu punktów, czyli kompletu zwycięstw w meczach z Węgrami, Andorą i Anglią. Początek meczu Węgry - Polska w czwartek o 20.45.