Konferencja reprezentacji Polski. Lewandowski odpowiada na pytania dziennikarzy [WIDEO]

Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów eliminacyjnych mistrzostw świata 2022 w Katarze. W najbliższych dniach Polacy zmierzą się kolejno z Węgrami (25 marca), Andorą (28 marca) oraz z Anglią (31 marca). Zanim jednak rozpocznie się zgrupowanie kadry, odbyła się konferencja prasowa, podczas której na pytania odpowiadał Robert Lewandowski, kapitan polskiej kadry.

Zobacz konferencję prasową reprezentacji Polski:

Lewandowski został zapytany, na ile punktów liczy w nadchodzących spotkaniach z Węgrami, Andorą i Anglią. - Minimum sześć punktów, to próg zadowolenia w najbliższych trzech meczach - odparł kapitan reprezentacji Polski. Paulo Sousa mówił wcześniej, że szczęśliwy będzie jedynie z dziewięciu punktów zdobytych w tych trzech meczach.

Robert Lewandowski o zmianie na stanowisku selekcjonera:

To jest coś nowego dla każdego z nas. Każdy wie, że jest mało czasu, mało jednostek treningowych. Wiemy, że nasze umiejętności i indywidualne podejście do tych spotkań będą kluczowe, żeby pokazać się z jak najlepszej strony.

Robert Lewandowski o rozmowach z Paulo Sousą:

Niezależnie od tego, z kim rozmawiam o taktyce, zawsze wypowiadam swoje zdanie i przekazuję swoją opinię i doświadczenie. Każdy przekaz między nami był jasny i klarowny. Teraz mamy czas, tych kilka treningów, aby te przekazy sprawdzić w praktyce.

Robert Lewandowski o pomyśle Paulo Sousy na grę w reprezentacji i swoim komforcie na boisku:

Wyczułem u Sousy wiedzę, pomysł, wizję tego, jak chce, żebyśmy grali w reprezentacji. Widać to doświadczenia i można czuć pewność siebie u trenera. Zdaję sobie sprawę, że wszyscy ustawiają się na to, aby mi grało się jak najtrudniej. Im mi będzie ciężej, tym inni zawodnicy będą mieli więcej miejsca i jako drużyna musimy być w stanie to wykorzystać.

Często za trenera Brzęczka byłem osamotniony z przodu, dostawałem piłki daleko od bramki. Trudno było kreować sytuacje bliżej bramki przeciwnika.

Robert Lewandowski o zamieszaniu związanym z jego występem przeciwko Anglii:

Nie angażowałem się w to zamieszanie, szczególnie medialne. Mecz z Anglią to trzeci mecz, dwa wcześniejsze są może nawet ważniejsze. Byłem spokojny.

Robert Lewandowski o grze z trójką obrońców:

Moim zdaniem jesteśmy bardziej gotowi na ewentualne granie nowym systemem niż przed mistrzostwami świata. Tu różnica jest duża i teraz to wyglądałoby dużo lepiej.

Robert Lewandowski o swojej współpracy z Kamilem Grosickim:

Kamil jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że wie, że nie grając w klubie, przyjeżdża na reprezentację z dodatkową energią. Chce pokazać to, czego nie może pokazać w klubie. Często tak się zdarza, że gracz, który nie gra w klubie, w reprezentacji gra lepiej. Podczas zgrupowania będę miał okazję sprawdzić, jak wygląda fizycznie, kondycyjnie i przede wszystkim. Na wszystkie swoje pytania będzie mógł odpowiedzieć także Paulo Sousa.

Kamil wielokrotnie pokazywał, że daje mnóstwo reprezentacji. Potrafił z niczego stworzyć coś i dać drużynie sygnał do ataku. Nawet jeśli nie gra, to może dać coś, co na koniec pomoże drużynie.

Robert Lewandowski o potencjale reprezentacji Węgier:

W ostatnim czasie prezentują bardzo dobrą i stabilną formę. Są dobrze poukładani taktycznie i tak samo może być w meczu z nami. Prezentują zbliżony poziom do naszego i boisko zweryfikuje, kto jest lepszy. Zrobili duży krok, aby stać się jak najlepszą reprezentacją.

Robert Lewandowski o grze od blisko roku bez przerwy:

Zawsze lepiej jest mówić to, co się czuje, co myśli niż ukrywać prawdę. Od początku tego sezonu przygotowuję się do tego, co przed nami, czyli gry w mistrzostwach Europy. Schodziłem z boiska w ostatnich meczach 15-20 minut przed końcem, dostawałem wolne od treningów. W tym sezonie mamy mniej meczów niż mogliśmy mieć, bo odpadliśmy z pucharu, ale od początku sezonu dbamy o swoje siły.

Najtrudniejszy okres dopiero przed nami, bo będziemy grać co trzy dni. Do tej pory nie było zmęczenia, ani psychicznego, ani fizycznego, ale ono może dopiero nadejść. Ja jednak jestem bardzo dobrze przygotowany do tej części sezonu.