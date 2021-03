Robert Lewandowski odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę. "Nasz bohaterze narodowy"

Odznaczenie, które otrzymał kapitan reprezentacji Polski przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Przy okazji zgrupowania drużyny narodowej przed meczami eliminacyjnymi mistrzostw świata w Katarze Robert Lewandowski pojawił się w Pałacu Prezydenckim, gdzie odbyła się uroczystość.

REKLAMA

Andrzej Duda wręczył medal Robertowi Lewandowskiemu. "To nie jest kariera jednego błysku"

- W niezwykły sposób reprezentuje Pan Polskę, zawsze podkreśla swoje pochodzenie i za to, jako Prezydent RP, dziękuję. Reprezentuje Pan nas wszystkich, buduje imię Rzeczypospolitej. Jest pan kapitanem reprezentacji, ma patriotyczne poglądy, które demonstruje. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. To nie jest kariera jednego błysku, Pan jest człowiekiem niezwykle systematycznej pracy, dodanej do ogromnego talentu. Utalentowany ludzi na świecie jest wielu, ale niewielu gra tak jak Robert Lewandowski - mówił w trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Zobacz wideo Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

- Jest mi niezmiernie miło otrzymać to odznaczenie, to wielka duma. Piłka nożna to sport drużynowy, nie indywidualny. Wszystko, co osiągam, to także zasługa trenerów, sztabu i rodziny - rozpoczął podziękowania Robert Lewandowski.

To już robi się nudne. Lewandowski znów najlepszy! Gnabry nie ma wątpliwości

I dodał: - Zawsze z tyłu głowy jest to, skąd się pochodzi. Ja nigdy się tego nie wstydziłem. Dziękuje wszystkim osobom, które mnie wspierają, pomagają mi i są ze mną. Oczekiwania są duże, trzeba im sprostać, nie boję się tego, bo lubię wyzwania. Niezależnie ile trofeów już wygrałem, idę do przodu, nie chce spocząć na laurach, jeszcze raz dziękuje - zakończył kapitan reprezentacji Polski.

Rywal Lewandowskiego ma na niego oko. Wskazał sekret Polaka

Po swoim przemówieniu 32-letni napastnik wręczył Pierwszej Damie Agacie Kornhauser-Dudzie bukiet kwiatów. Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów eliminacyjnych mistrzostw świata 2022 w Katarze. W najbliższych dniach Polacy zmierzą się kolejno z Węgrami (25 marca), Andorą (28 marca) oraz z Anglią (31 marca).