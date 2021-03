Paulo Sousa wskazał największy problem Ekstraklasy. "Tego najbardziej im brakuje"

Paulo Sousa zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski 25 marca tego roku w pierwszym spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata przeciwko Węgrom. 15 marca selekcjoner ogłosił oficjalną listę zawodników powołanych na mecze z Węgrami, Andorą i Anglią. Ostatecznie na Wembley Paulo Sousa będzie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

Zobacz wideo Reprezentacja będzie grała trzema obrońcami? Paulo Sousa: Mam nadzieję, że zawodnicy dobrze zrozumieją nasze pomysły

Paulo Sousa wskazał, czego brakuje polskim zawodnikom. Jedną z tych rzeczy jest intensywność w fazie bez piłki

Paulo Sousa udzielił wywiadu "Polsatowi Sport", w którym został zapytany o pierwsze tygodnie pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jak twierdzi sam Portugalczyk, nie miał ani chwili zawahania od samego początku. – Przyznam szczerze, że rzeczywistość przerosła moje oczekiwania, co do warunków w PZPN-ie. Wszystko zrobiło wrażenie na mnie i na moim sztabie. Pierwsze tygodnie pracy wyglądają tak, jak się spodziewałem. Po telefonie od prezesa Bońka z pozytywną energią zabrałem się do pracy, do uzupełnienia wiedzy o polskim futbolu. Nie miałem żadnych wątpliwości, co do tej pracy – mówił Sousa.

Były trener Fiorentiny czy Girondins de Bordeaux powiedział też, co jego zdaniem nie wygląda najlepiej u polskich piłkarzy. Nie dotyczy to tylko zawodników grających w Ekstraklasie. – W ostatnim czasie zauważyłem, że w polskim futbolu brakuje takiej agresywności, a intensywność w fazie bez piłki jest zbyt niska. Do tego odległość między zawodnikami, ilość miejsca zostawianego przeciwnikowi – to wszystko jest do poprawy. W reprezentacji musimy grać dużo lepiej w defensywie, dla nas korzystniej jest atakować – dodał.

Paulo Sousa zdradził, jak zamierza wykorzystać Piotra Zielińskiego w swoim systemie gry w reprezentacji. – Za czasów Fiorentiny chciałem Piotra w swoim zespole. To zawodnik, który w dowolnym zespole może zrobić różnicę. Wierzę, że pomysł, jaki mamy na jego grę w kadrze, wykorzysta maksimum jego możliwości. Musimy dać mu przestrzeń do gry blisko bramki rywala, a on to wykorzysta, strzelając gola czy asystując – skwitował selekcjoner.