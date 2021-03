Kapitalne informacje dla Paulo Sousy! Wielka forma Polaka. "Zostawił coś na Wembley"

Paulo Sousa musi z uwagą patrzeć na rosyjską ekstraklasę. Powołanie do reprezentacji otrzymali wszyscy czterej występujący tam Polacy – Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Rafał Augustyniak (Urał Jekaterynburg) oraz duet z Lokomotiwu – Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak. Ci dwaj ostatni trafili nawet do jedenastki kolejki przygotowanej przez WhoScored.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersje wokół powołania Kamila Grosickiego [SEKCJA PIŁKARSKA #81]

Grzegorz Krychowiak ma za sobą znakomity miesiąc, ale zachował coś na Wembley

W meczu z FK Ufa Lokomotiw wygrał 1:0 po bramce zdobytej w końcówce przez Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik jest ostatnio w znakomitej formie. Jak sam pisał, ma za sobą bardzo dobry miesiąc, w trakcie którego jego klub odniósł komplet pięciu zwycięstw, a on sam zdobył trzy bramki i raz asystował. Gdy Mateusz Borek zagadnął go, by zostawił coś na mecz z Anglikami na Wembley, Krychowiak, którego do jedenastki kolejki wybrali też statystycy Opty, odpisał ironicznie: "Zachowałem, dlatego tylko jedną strzeliłem".

Polscy piłkarze błyszczą w Rosji

Przed startem marcowego zgrupowania Polacy są w znakomitej formie. Krychowiak i Rybus błyszczeli w Lokomotiwie. Augustyniak niedawno był bohaterem Urału, zdobywając dwie bramki w starciu z Krasnodarem, i jest jednym z lepszych defensywnych pomocników w stawce. O Szymańskim ostatnio mówi się najmniej, jednak nie należy go marginalizować, bo i on w Dynamie radzi sobie naprawdę dobrze, a jego zespół wygrał trzy z czterech meczów po wznowieniu rozgrywek.