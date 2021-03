Boniek komentuje powołania Sousy. "Taki piłkarz nie może dać kadrze nic wielkiego"

W poniedziałek Paulo Sousa ogłosił listę piłkarzy, którzy wezmą udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski i będą dostępni do dyspozycji selekcjonera przed trzema meczami eliminacyjnymi mistrzostw świata w Katarze, kolejno z Węgrami, Andorą i Anglią. W gronie powołanych zabrakło m.in. dotychczas etatowego reprezentanta Tomasza Kędziory, co było jedną z największych niespodzianek. Znalazło się za to miejsce dla Kamila Grosickiego, który w West Bromwich Albion ostatni raz pojawił się na boisku w styczniu, a w sumie ma na koncie zaledwie 149 minut gry.

Zbigniew Boniek na łamach portalu sport.onet.pl odniósł się do wyborów Paulo Sousy. - Nie wywierałem żadnego nacisku. Gdybym chciał to zrobić, pewnie powiedziałbym mu: "Paulo, weź Tomka Kędziorę, regularnie gra". Kartkę z listą nazwisk dostałem od selekcjonera pół godziny przed jej ogłoszeniem. Rozmawiałem z nim dopiero po fakcie i każdą swoją decyzję potrafi logicznie wytłumaczyć - przyznał prezes PZPN.

- Sousa powiedział mi, że przecież kogoś musiał teraz pominąć, ale wcale go nie skreśla. I jeśli nadal będzie pracował, ma szanse pojechać na Euro. To selekcjoner odpowiada za wyniki i ma prawo powoływać tych piłkarzy, których wybierze - dodał Boniek

W dalszej części rozmowy szef PZPN skomentował powołanie Kamila Grosickiego, który nie może liczyć na grę w West Bromwich Albion. - Jeśli chodzi o Kamila Grosickiego, to zawodnik, który nawet w ciągu dwudziestu czy trzydziestu minut może zrobić różnicę – skorzystać ze swojej szybkości i np. zaliczyć asystę. Sousa powiedział wam, dziennikarzom, że oczekuje od Kamila dużej szczerości. Chce, by Grosicki wprost określił, w jakiej jest formie fizycznej. [...] Taki piłkarz nie może dać kadrze nic wielkiego na przestrzeni 90 minut. To chyba jasne. Natomiast może zrobić coś w mniejszym wymiarze czasowym. - kontynuował.

- Nie wydaje mi się, że w obecnej sytuacji Paulo będzie zaczynał od tego piłkarza skład. Natomiast Kamil może się przydać. To reprezentacja, nikt tu nie przyjeżdża tylko po to, by zrobić atmosferę. Trener wybrał dwudziestu siedmiu zawodników i ma pewien margines. Mimo kłopotów niektórych piłkarzy chce ich "dotknąć", porozmawiać z nimi. Nie wydaje mi się, by wpychał kogoś do kadry na siłę - zakończył Boniek.

Kamil Grosicki już od soboty jest w Warszawie i trenuje indywidualnie pod okiem dwóch specjalistów od przygotowania fizycznego ze sztabu Paulo Sousy - zdradził wcześniej rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski w "Prawdzie Futbolu". - Kamil Grosicki nie przyleciał do Warszawy, by chodzić po różnych miejscach. Galerie i kasyna są zamknięte. On po prostu ma treningi. Dla niego zgrupowanie już się zaczęło, bo ćwiczy pod okiem dwóch specjalistów od przygotowania fizycznego, których Paulo Sousa przywiózł ze sobą - powiedział Jakub Kwiatkowski.

Rzecznik reprezentacji Polski dodał, że Grosicki do zgrupowania, które rozpocznie się 22 marca, trenować będzie codziennie. - On się bardzo ucieszył, że jest taka możliwość. Propozycję złożył mu sztab trenerski. Grosik też był bardzo chętny na przyjazd, więc porozmawialiśmy z klubem, że chcemy mieć go wcześniej i że zapewnimy mu doskonałe warunki. Że będzie miał treningi i będzie w reżimie sanitarnym - przyznał Kwiatkowski.

Polska rozpocznie el. MŚ od meczu z Węgrami (25 marca na wyjeździe), później zmierzy się z Andorą (28 marca u siebie), a na koniec Anglią (31 marca na wyjeździe).

Lista piłkarzy powołanych przez Paulo Sousę:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus

Pomocnicy: Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński

Napastnicy: Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik