UEFA przenosi mecz do Polski. "Będzie nas to kosztowało 300 tys. euro"

300 tys. euro. Tyle Estonię będzie kosztowało przeniesienie meczu z Czechami do Polski. Konkretnie do Lublina, gdzie w środę rozpocznie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze.

