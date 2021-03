Co z występem Lewandowskiego w meczu z Anglią? Flick nie pozostawia wątpliwości

W ostatnich dniach ogromne emocje wzbudza temat możliwego braku Roberta Lewandowskiego w meczu z Anglią na Wembley. Spotkanie ma się odbyć 31 marca w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Wszystko spowodowane jest obostrzeniami obowiązującymi w Niemczech. Kapitan reprezentacji Polski po powrocie z Wielkiej Brytanii do Monachium musiałby odbyć 14-dniową kwarantannę, przez co opuściłby kilka spotkań. Nie chcą się na to zgodzić władze Bayernu, a pozwala im na to specjalny przepis ustanowiony przez FIFA.

Odbycie kwarantanny po powrocie z Wielkiej Brytanii obowiązuje w Niemczech jak na tę chwilę do 28 marca. Niestety nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Restrykcje prawdopodobnie będą musiały zostać przedłużone. PZPN i selekcjoner Paulo Sousa starają się zrobić wszystko, aby Lewandowski mógł zagrać na Wembley, pomimo stanowczego sprzeciwu władz bawarskiego klubu. Dla Bayernu sezon wejdzie w najbliższym czasie w decydującą fazę i nikt nie wyobraża sobie, aby miało zabraknąć w niej najlepszego piłkarza drużyny.

W środę ekipa Hansiego Flicka rozegra rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Lazio. W pierwszym spotkaniu na Stadio Olimpico w Rzymie Bayern wygrał pewnie 4:1 i może być raczej spokojny o awans do ćwierćfinału. Na konferencji prasowej przed środowym meczem trener gospodarzy odniósł się do tematu Roberta Lewandowskiego. - Nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Kathleen Krueger (kierownik drużyny Bayernu) jest w kontakcie z piłkarzami, związkami i władzami. Nie zamierzamy podejmować ryzyka i chcemy, żeby wszyscy piłkarze byli gotowi do gry po powrocie z kadry. To dla nas najważniejszy czas i potrzebujemy wszystkich – powiedział Flick.

Sam Lewandowski miałby nalegać na zgodę na występ w spotkaniu na Wembley. Pomimo że sam walczy nie tylko o tytuły z drużyną, ale także o pobicie rekordów Gerda Muellera. Napastnik miał odbyć już rozmowę z władzami klubu, ale dostał tylko odpowiedź, że trzeba czekać na decyzje rządu. Reprezentacja Polski podczas najbliższego zgrupowania zmierzy się z Węgrami (25.03), Andorą (28.03) i z Anglią (31.03).