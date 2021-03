Niepowołanie Kędziory przez Sousę ma drugie dno? "To może być zagranie w stylu Engela"

Bartłomiej Drągowski, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Kapustka, Karol Linetty, Dawid Kownacki, Michał Karbownik i Tomasz Kędziora. To ośmiu piłkarzy z szerokiej listy Paulo Sousy, którzy w poniedziałek zostali przez niego skreśleni i nie pojawią się na marcowym zgrupowaniu. Największym zaskoczeniem jest skreślenie Kędziory, który do tej pory był pewnym punktem w reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka, z 21 występów aż 18 zaliczył za jego kadencji. - Dla mnie jeszcze większym zaskoczeniem jest obecność w tej kadrze dwóch piłkarzy Pogoni, czyli Sebastiana Kowalczyka i Kacpra Kozłowskiego - przyznał dziennikarz Adam Godlewski, który był gościem poniedziałkowej Sekcji Piłkarskiej.

- Ale jeżeli chodzi o absencje to tak: nieobecność Kędziory dziwi. To był etatowy prawy obrońca i nie było do niego specjalnie dużych zarzutów o to, jak spisywał się w kadrze - dodał Godlewski i zauważył, że statystyki Kędziory w Dynamie Kijów są bardzo przyzwoite, w tym sezonie 31 meczów, jeden gol i cztery asysty. - Dla mnie to niezrozumiała decyzja. Teraz pytanie: czy chodzi o coś konkretnego, czyli coś, co w charakterystyce Kędziory nie pasuje Sousie, czy po prostu było to takie zagranie jak np. w stylu Jerzego Engela, który w 2002 roku przed wyjazdem na mundial odsunął od drużyny Tomasza Iwana, by trochę wstrząsnąć grupą. Tylko że to wtedy przyniosło odwrotny skutek - zauważył Godlewski.

- Ja nie wiem, czy Kędziora jest kimś, kogo odsunięcie wstrząśnie całą drużyną. Mną by np. wstrząsnęło odsunięcie Grzegorza Krychowiaka albo Kamila Grosickiego, ale nie Kędziory - wtrącił się prowadzący Dawid Szymczak. - Może rzeczywiście to nie wstrząsa, ale wprowadza trochę fermentu, choć nie sądzę by to był dla Kędziory koniec reprezentacyjnej kariery. Jest solidnym piłkarzem i myślę, że będzie jeszcze przydatny w tej drużynie. Tak samo, jak z upływem czasu Sousa może stanie się bardziej gadatliwy i sam uchyli rąbka tajemnicy, dlaczego teraz skreślił Kędziorę z listy - przyznał Godlewski.

Podczas marcowego zgrupowania reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze: zagra na wyjeździe z Węgrami (25 marca), potem u siebie z Andorą (28 marca) i znowu na wyjeździe Anglią (31 marca).

