Specjalny plan dla Grosickiego. "Nie przyleciał do Warszawy, by chodzić po kasynach czy galeriach"

- Kamil Grosicki nie przyleciał do Warszawy, by chodzić po różnych miejscach. Galerie i kasyna są zamknięte. On po prostu ma treningi. Dla niego zgrupowanie już się zaczęło, bo ćwiczy pod okiem dwóch specjalistów od przygotowania fizycznego, których Paulo Sousa przywiózł ze sobą - powiedział Jakub Kwiatkowski w "Prawdzie Futbolu".

Rzecznik reprezentacji Polski dodał, że Grosicki do zgrupowania, które rozpocznie się 22 marca, trenować będzie codziennie. - On się bardzo ucieszył, że jest taka możliwość. Propozycję złożył mu sztab trenerski. Grosik też był bardzo chętny na przyjazd. Porozmawialiśmy z klubem, że chcemy mieć go wcześniej, że zapewnimy mu doskonałe warunki. Że będzie miał treningi i będzie w reżimie sanitarnym - przyznał Kwiatkowski.

Trudna sytuacja Kamila Grosickiego

Grosicki od dłuższego czasu nie gra w West Bromwich Albion. W tym sezonie w Premier League uzbierał ledwie 149 minut. I nie zanosi się na to, by niebawem było ich więcej. Chyba że w rezerwach, gdzie Grosicki w piątek zagrał 90 minut przeciwko drużynie Middlesbrough do lat 23, która pokonała WBA 1:0.

- Wiadomo, że chcielibyśmy, aby wszyscy zawodnicy powoływani do kadry grali regularnie w klubach. Ale jesteśmy skupieni też na takich, którzy mogą nie grać, ale mogą coś wnieść do zespołu. Mamy pewne wyobrażenie i plan. W wypadku Grosickiego musimy przyjrzeć się, jak może wyglądać jego rola w tej drużynie. Ale to piłkarz, który jest zaangażowany w grę dla kadry. Tworzy bardzo dużo sytuacji. Nie tylko asystuje [23 asysty], ale też strzela gole [17 goli] - przyznał Sousa na poniedziałkowej konferencji, gdzie podał nazwiska 27 piłkarzy, których powołał na marcowe mecze eliminacji MŚ z Węgrami (25 marca na wyjeździe), Andorą (28 marca u siebie) i Anglią (31 marca na wyjeździe).

